У США власник знищив історичну будівлю. Його змусили збудувати таку саму

Копирайт изображения Googe Streetview Image caption Будинок, який потрапив в об'єктив Google Streetview у 2014 році, спроектував модерніст Ріхард Нойтра

Покупцеві, який незаконно зруйнував знаменитий будинок у Сан-Франциско, наказали відбудувати його точну копію та встановити табличку з поясненням того, що сталося.

Largent House, що розташований у районі Твін Пікс, у 1936 році побудував видатний дизайнер-модерніст Ріхард Нойтра.

Його новий власник Росс Джонстон придбав нерухомість у минулому році за 1,7 мільйона доларів і отримав дозвіл на її ремонт. Але не на його знищення.

Сусідка Шеріл Траверс розповіла місцевій телевізійній станції KPIX 5, що вона поскаржилася після того, як одного дня повернулася додому і побачила, що будинок знесли.

"Я поїхала до Нью-Йорка на півтора тижні, а коли повернулася - від будинку нічого не залишилося, взагалі нічого", - розповіла жінка.

Копирайт изображения Google Streetview Image caption Зображення Google Street View в листопаді 2017 року показує, як будинок перетворився на будівельний майданчик

Пан Джонстон розповів Комісії з планування у Сан-Франциско, що він придбав власність "як сімейний будинок, який дозволив би моїй сім'ї з шістьох людей повернутися до Сан-Франциско", проте "застряг у невизначеності більш ніж на рік". Його адвокат також стверджував, що попередні власники раніше вже перебудували історичний будинок.

Тим не менше, минулого тижня комісія ухвалила, що власник має відновити точну копію будівлі. Він же мав на меті звести там великий будинок.

Якщо майно продадуть, то новий покупець також буде зобов'язаний дотримуватися рішення комісії.

Пані Траверс назвала рішення "перемогою сусідів і маленьких людей".

Перед тим, як його зруйнували, Largent House був двоповерховою білою будівлею з критим плавальним басейном, одним із лише п'яти будинків Нойтри у Сан-Франциско.

Комісар з планування Денніс Річардс сказав, що сподівається, що ця історія стане застереженням для інших людей.

"Якщо забудовник тільки думає про те, щоб незаконно знести будинок, - нехай підніметься вулицею Гопкінс до номера 49 та прочитає, що написано на табличці", - заявив чоловік.

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