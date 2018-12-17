УПЦ МП покарала своїх єпископів і назвала собор розкольницьким

Копирайт изображения church.ua Image caption Синод УПЦ МП під головуванням Онуфрія назвав собор "об'єднанням розкольників"

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що в Україні є лише одна канонічна церква і покарали архієреїв, які взяли участь в об'єднавчому соборі.

Таке рішення в понеділок, 17 грудня, виніс Синод Української православної церкви (Московського патріархату), що зібрався у зв'язку з проведенням собору, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Синод заявив, що розглядає собор як об'єднання двох неканонічних структур - Української автокефальної православної церкви і УПЦ КП.

"Це зібрання є об'єднанням розкольників і до Української Православної Церкви не має жодного відношення, - йдеться у зверненні Синоду УПЦ МП. - Для нашої Церкви по суті нічого не змінилося, оскільки розкольники так і залишилися у розколі".

"Як і раніше, в Україні є лише одна канонічна Церква — це Українська Православна Церква, яку очолює Блаженніший Митрополит Онуфрій, і це визнають всі Помісні Православні Церкви", - зауважив Синод УПЦ МП.

На синоді також вирішили покарати двох архієреїв УПЦ МП, які попри заборону їхньої церкви взяли участь у соборі.

Митрополита Вінницького і Барського Симеона звільнили з керування єпархією, а митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра зняли з посади вікарного єпископа. На цю посаду вже призначили іншу людину.

Обом заборонили проводити служби.

Також було прийнято відповідні рішення стосовно тих священиків і дияконів, які брали участь у соборі 15 грудня, повідомили в УПЦ МП.

Що вирішили на соборі

Копирайт изображения VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Епіфаній - новообраний митрополит Київський

15 грудня об'єднавчий собор у Києві обрав предстоятелем помісної православної церкви в Україні митрополита колишньої УПЦ КП Епіфанія. Цього ж дня єпископи затвердили статут нової церкви.

У соборі взяли участь практично всі ієрархи колишніх УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та двоє єпископів УПЦ Московського патріархату - митрополит Переяславський Олександр (Драбинко) і митрополит Вінницький Симеон (Шостацький).

У Вінниці громада і парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Симеона і перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України, як розповів керівник прес-служби Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко, повідомляє Укрінформ.

Наступним кроком для остаточного формування автокефальної православної церкви в Україні стане співслужіння Епіфанія з Вселенським патріархом та отримання томосу про автокефалію.

Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм привітав його з обранням і благословив, а також запросив у Стамбул за томосом 6 січня.

У перший день після обрання Епіфанія митрополитом Київським предстоятеля нової помісної церкви пом'янули під час служби у Константинополі за присутності патріарха Варфоломія.

Поминання предстоятелів помісних православних церков у суворій відповідності їхньому місці у диптиху (переліку помісних церков) є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними.

Першим у диптиху йде Вселенський патріарх, а українська церква матиме 15 місце.

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