Захоплені моряки: що розповідають про їхній стан адвокати та омбудсмен

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Людмила Денісова намагається потрапити до українських моряків в Москві. Про це омбудсмен заявила журналістам. Зі зверненням до директора ФСБ Денісова зверталася востаннє 14 грудня. За відповідною допомогою вона також регулярно звертається до російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

Український омбудсмен повідомила, що наразі став відомий керівник слідчої групи, що займається справою українців. Сама вона хоче на власні очі пересвідчитися, як до арештованих українців ставляться Росії.

"Я хочу на власні очі побачити наших моряків, щоб перевірити як до них ставиться Російська Федерація, чи ставиться вона до них як до військовополонених", - заявила пані Денісова.

Наразі адвокати змогли зустрітися із 11 з 24 моряків, розповіла омбудсмен.

Микола Полозов, який належить до групи адвокатів, що захищають українських моряків, повідомив, що українські консули відвідали усіх арештованих українців, проте спілкування з консулами не було конфіденційним.

"Станом на сьогодні усіх 24 моряків відвідали консули України, які перебувають в консульстві у Москві. Консули України перерахували на рахунок кожного моряка суму в рублях, еквівалентну 70 доларам. Цього їм має вистачити на перший час", - розповів Микола Полозов.

Ілля Новіков, який належать до групи адвокатів, які захищають українських моряків, заявив, що вони чекають на продовження арешту в середині січня, бо термін дії запобіжного заходу спливає 25 січня.

В період між 15-20 січня також повинна відбутися низка засідань, заявив адвокат. "Мабуть, це буде в Лефортовському суді міста Москви", - припустив Ілля Новіков.

Стан моряків

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Українських моряків заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Людмила Денісова розповіла подробиці стану українських моряків.

Андрій Артеменко отримав осколкове поранення та сильне забиття кисті руки та травмоване сухожилля.

Андрій Ейдер має сильне забиття лівого коліна, яке не згинається, рану глибиною 3-4 сантиметри у правій нозі ближче до паху та пересувається на милицях.

Василь Сорока отримав осколкові поранення, важку рвану рану передпліччя лівої руки та пошкодження сухожилля та м'яза руки.

Людмила Денісова заявила, що морякам надається медична допомога.

Захоплення кораблів

25 листопада російські військові кораблі відкрили вогонь по трьох суднах українських ВМС, які хотіли пройти через Керченську протоку. Росіяни захопили 24 українські моряки в Чорному морі. При цьому поранення отримали троє українців.

24 українці, які знаходилися на захоплених кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Обмін військовополонених

Україна вважає, що моряки з захоплених кораблів є військовополоненими.

За словами Людмили Денісової, українці підпадають під визначення військовополонених, яке передбачене Женевською конвенцією, а "якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі з Російської Федерації".

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