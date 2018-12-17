"Справедливість" назвали словом 2018 року в США

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Укладачі американського словника Мерріам-Вебстер назвали "justice" словом 2018 року.

Українською його можна перекласти як "справедливість", "законність", "правосуддя". Слово виявилося найпопулярнішим на сайті тлумачного словника.

Цього року "justice" користувачі шукали на 74% частіше, ніж у 2017 році. Укладачі відзначають, що слово має чимало значень - від юридичних до філософських.

"Цього року ідея справедливості опинилася в центрі загальнонаціональних дебатів у США: расова справедливість, соціальна, кримінальна, економічна. У будь-якій дискусії щодо цих питань, завжди постає питання: що саме ми розуміємо, коли використовуємо термін "справедливість", - йдеться на сайті словника.

"Його використовували з найрізноманітніших причин та в найрізноманітніших значеннях, та одне можна сказати точно: справедливість дійсно турбувала людей у 2018 році".

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А ось список інших слів, які інтернет-користувачі цього року найчастіше шукали на сайті словника Мерріам-Вебстер:

"Nationalism" ("Націоналізм")

"Pansexual" ("Пансексуальний")

"Lodestar" ("Полярна зірка")

"Epiphany" ("Прозріння")

"Feckless" ("Безвідповідальний", "Безпорадний")

"Laurel" (ім'я Лорель)

"Pissant" ("Нікчема")

"Respect" ("Повага")

"Maverick" ("Інакодумець")

Автори словника зазначають, що іноді значення тих чи інших слів користувачі шукають частіше через вихід нової пісні чи появу інтернет-мему.

Приміром, зацікавленість у значенні слова "Epiphany" найімовірніше пов'язана з виходом однойменної пісні корейського гурту BTS, а "Laurel" - з поширенням аудіомему, в якому користувачі по-різному чули одне й те ж слово.

Минулого року найпопулярнішим словом укладачі словника Мерріам-Вебстер назвали "фемінізм".

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