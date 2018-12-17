"Справедливість" назвали словом 2018 року в США
Укладачі американського словника Мерріам-Вебстер назвали "justice" словом 2018 року.
Українською його можна перекласти як "справедливість", "законність", "правосуддя". Слово виявилося найпопулярнішим на сайті тлумачного словника.
Цього року "justice" користувачі шукали на 74% частіше, ніж у 2017 році. Укладачі відзначають, що слово має чимало значень - від юридичних до філософських.
"Цього року ідея справедливості опинилася в центрі загальнонаціональних дебатів у США: расова справедливість, соціальна, кримінальна, економічна. У будь-якій дискусії щодо цих питань, завжди постає питання: що саме ми розуміємо, коли використовуємо термін "справедливість", - йдеться на сайті словника.
"Його використовували з найрізноманітніших причин та в найрізноманітніших значеннях, та одне можна сказати точно: справедливість дійсно турбувала людей у 2018 році".
А ось список інших слів, які інтернет-користувачі цього року найчастіше шукали на сайті словника Мерріам-Вебстер:
- "Nationalism" ("Націоналізм")
- "Pansexual" ("Пансексуальний")
- "Lodestar" ("Полярна зірка")
- "Epiphany" ("Прозріння")
- "Feckless" ("Безвідповідальний", "Безпорадний")
- "Laurel" (ім'я Лорель)
- "Pissant" ("Нікчема")
- "Respect" ("Повага")
- "Maverick" ("Інакодумець")
Автори словника зазначають, що іноді значення тих чи інших слів користувачі шукають частіше через вихід нової пісні чи появу інтернет-мему.
Приміром, зацікавленість у значенні слова "Epiphany" найімовірніше пов'язана з виходом однойменної пісні корейського гурту BTS, а "Laurel" - з поширенням аудіомему, в якому користувачі по-різному чули одне й те ж слово.
Минулого року найпопулярнішим словом укладачі словника Мерріам-Вебстер назвали "фемінізм".
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