Грузинська опозиція встановила намети і почала безстрокові акції протесту

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В Грузії об'єднана опозиція "Сила в єдності" з 18 грудня розпочне безстрокові акції протесту. Про це заявив один з лідерів альянсу Грігол Вашадзе.

Він повідомив, що опозиція, як і до цього, вимагатиме, проведення дострокових парламентських виборів і запевнив, що акції протесту будуть мирними.

"Вимагаємо в найкоротші терміни провести парламентські вибори, повністю замінити виборчу адміністрацію, провести вибори за пропорційними списками", - заявив Вашадзе.

Він додав, що влада має "відмовитися від кримінальних методів і повернути виборчий процес у політичне русло", а також закликав притягнути до відповідальності осіб, які, на його думку, винні у фальсифікації результатів нещодавніх президентських виборів.

На них Вашадзе набрав 40% голосів виборців і поступився першим місцем Саломе Зурабішвілі, яка набрала 59% голосів.

Зурабішвілі - перша жінка-президент в історії Греції і водночас останній президент країни, обраний шляхом прямого голосування. Церемонія її інавгурації відбулася в неділю, 16 грудня.

Недільна акція протесту

Опозиційний альянс "Сила в єдності", який результатів президентських виборів не визнає, планував провести акцію протесту неподалік від місця, де проходила інавгурація.

Місцева влада пропонувала організаторам змінити місце проведення акції і пересунутися в центр міста, пояснюючи це заходами безпеки через візит закордонних гостей, яких запросили на інавгурацію. Але лідери опозиції від цієї пропозиції відмовилися, заявивши, що зберуться там, де планували спочатку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грігол Вашадзе

Автоколона опозиціонерів вирушила до міста Телаві, де проходила інавгурація, зранку, але основні під'їзди до міста на той момент вже були перекриті.

Після того як спроба проїхати через найкоротшу і основну дорогу не вдалася, прибічники опозиції змінили маршрут, але і цей шлях приблизно за 30 км від Телаві перекрили поліцейські машини та автобуси.

У результаті до Телаві основна частина учасників акції протесту так і не дісталася. За кілька сотень метрів від палацу Іраклія Другого, де проходила інавгурація, зібралася невелика група протестувальників, здебільшого місцевих жителів.

Сюди ж прийшов колишній кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Грігол Вашадзе. Прохід до палацу Іраклія Другого протестувальникам закривав поліцейський кордон.

До вечора протест змістився вже в центр грузинської столиці, до будівлі парламенту. Тут прибічники опозиції встановили намети.

Перша жінка-президент

Зурабішвілі стала першою жінкою-президентом в історії Грузії. Вона змінила Георгія Маргвелашвілі, який обіймав посаду президента з 2013 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саломе Зурабішвілі

Після її інавгурації набула чинності нова конституція, що завершила перехід Грузії до парламентської форми правління. Президент залишається главою держави і верховним головнокомандувачем, але його повноваження у прийнятті рішень будуть значно обмежені.

Зурабішвілі була обрана на шестирічний строк, здобувши перемогу в другому турі останніх прямих президентських виборів у Грузії, який відбувся 28 листопада.

За даними Центральної виборчої комісії, Зурабішвілі набрала 59%, а її суперник Грігол Вашадзе - 40%. Опозиція не визнала результати виборів.

Опозиціонери стали вимагати змін виборчого середовища і проведення позачергових парламентських виборів. На мітингу 2 грудня Вашадзе закликав владу створити робочу групу для того, щоб разом з опозицією знайти вихід з політичної кризи.

На діалог та поступки опозиції у правлячій партії не пішли, наголошуючи, що підстав для проведення позачергових парламентських виборів у країні немає.

Президентські вибори 2018 року - останні прямі вибори глави держави в Грузії. У 2024 році президента Грузії буде обирати вже виборча колегія з 300 осіб.

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