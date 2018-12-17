Shazam назвав найпопулярніші пісні року в Британії
Сервіс Shazam підбив підсумки року і оприлюднив список пісень, назву яких користувачі шукали частіше за інші.
Shazam - це популярний мобільний додаток, який допомагає визначати назви композицій, які користувач чує в таксі, на радіо чи в торгівельному центрі.
Для цього достатньо увімкнути додаток і програма сама визначить, що за пісня грає поблизу.
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Як виявилось, найпопулярнішою композицією 2018 року - принаймні за кількістю пошуків у Shazam - є пісня британського гурту Clean Bandit "Solo", записана спільно з Демі Ловато. Її шукали понад 9,1 мільйонів разів.
На другій сходинці - Нікі Джем і Джей Бальвін з піснею "X":
Також в трійці лідерів опинилися Кельвін Гарріс і Дуа Ліпа з композицією "One Kiss":
Виконавцем, пісні якого користувачі Shazam шукали найчастіше, став Дрейк, хоча жодна його композиція й не потрапила до топ-10.
Другий за популярністю виконавець - Джей Бальвін. В списку 10 кращих пісень одразу два його треки.
Композиція Marshmello і Anne-Marie "Friends" виявилася лідером за кількістю пошуків за день: тільки 8 квітня її назву шукали 800 тисяч разів.
Повний список найпопулярніших пісень за версією Shazam виглядає так:
|Пісні, які користувачі Shazam шукали найчастіше (Велика Британія)
|Виконавець
|Пісня
|1) Clean Bandit і Демі Ловато
|Solo
|2) Нікі Джем і Джей Бальвін
|X
|3) Кельвін Гарріс і Дуа Ліпа
|One Kiss
|4) Dynoro і Джиджи Д'Агостіно
|In My Mind
|5) Eд Ширан
|Perfect
|6) Tом Уокер
|Leave A Light On
|7) Maroon 5 і Cardi B
|Girls Like You
|8) Marshmello і Anne-Marie
|Friends
|9) Девід Гета і Сіа
|Flame
|10) Cardi B, Bad Bunny і Джей Бальвін
|I Like It
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