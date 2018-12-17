Shazam назвав найпопулярніші пісні року в Британії

  • 17 грудня 2018
Shazam Копирайт изображения Getty Images

Сервіс Shazam підбив підсумки року і оприлюднив список пісень, назву яких користувачі шукали частіше за інші.

Shazam - це популярний мобільний додаток, який допомагає визначати назви композицій, які користувач чує в таксі, на радіо чи в торгівельному центрі.

Для цього достатньо увімкнути додаток і програма сама визначить, що за пісня грає поблизу.

Як виявилось, найпопулярнішою композицією 2018 року - принаймні за кількістю пошуків у Shazam - є пісня британського гурту Clean Bandit "Solo", записана спільно з Демі Ловато. Її шукали понад 9,1 мільйонів разів.

На другій сходинці - Нікі Джем і Джей Бальвін з піснею "X":

Також в трійці лідерів опинилися Кельвін Гарріс і Дуа Ліпа з композицією "One Kiss":

Виконавцем, пісні якого користувачі Shazam шукали найчастіше, став Дрейк, хоча жодна його композиція й не потрапила до топ-10.

Другий за популярністю виконавець - Джей Бальвін. В списку 10 кращих пісень одразу два його треки.

Композиція Marshmello і Anne-Marie "Friends" виявилася лідером за кількістю пошуків за день: тільки 8 квітня її назву шукали 800 тисяч разів.

Повний список найпопулярніших пісень за версією Shazam виглядає так:

Пісні, які користувачі Shazam шукали найчастіше (Велика Британія)
Виконавець Пісня
1) Clean Bandit і Демі Ловато Solo
2) Нікі Джем і Джей Бальвін X
3) Кельвін Гарріс і Дуа Ліпа One Kiss
4) Dynoro і Джиджи Д'Агостіно In My Mind
5) Eд Ширан Perfect
6) Tом Уокер Leave A Light On
7) Maroon 5 і Cardi B Girls Like You
8) Marshmello і Anne-Marie Friends
9) Девід Гета і Сіа Flame
10) Cardi B, Bad Bunny і Джей Бальвін I Like It

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