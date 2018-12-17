Епіфаній - УПЦ МП: "Ми готові забути все і відкрити нову сторінку"

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Новообраний голова автокефальної помісної православної церкви України Епіфаній закликав усіх православних українців до об'єднання і запевнив, що жодних обмежень для представників УПЦ МП, які побажають долучитися до нової церкви, не буде.

Про це Епіфаній розповів 17 грудня в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Говорячи про утворення автокефальної української православної церкви, він заявив, що цього прагнули багато поколінь українців, і нарешті Україна наблизилася до отримання томосу як ніколи.

"Ми всюди чуємо, що українці не зможуть об'єдантися. Ще півроку тому ніхто не вірив в те, що утворення незалежної церкви відбудеться. Але ми наполегливо рухалися і вірили, що дійдемо до кінця. Зараз ми очікуємо завершення цього процесу - отримання томосу".

Очікується, що томос про автокефалію буде вручений Епіфанію вже на початку наступного року - 6 січня - під час візиту до Константинополя.

Епіфаній додав, що після отримання томосу нова українська церква матиме з Константинополем духовний зв'язок як з матір'ю-церквою, проте не перебуватиме під його безпосереднім управлінням.

"Ми станемо незалежною, повноцінною, самокерованою церквою", - додав Епіфаній.

"Не всі в УПЦ МП перебувають під впливом Росії"

Голова новоутвореної української церкви також вкотре заявив, що до її керівництва зможуть долучитися усі, хто підтримує об'єднання - включно з представниками УПЦ МП.

"Є багато наших співбратів, які досі не вірять, що в Україні постала незалежна церква. Нам треба показати єдність, засвідчити, що ми готові прийняти всіх", - заявив Епіфаній, говорячи про представників УПЦ Московського патріархату.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Петро Порошенко, митрополит Епіфаній та представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл

"Багато хто з них прагне долучитися до нової єдиної церкви, в них є таке бажання, але вони бояться - зокрема можливих санкцій. На жаль в багатьох ще немає довіри, є певний страх".

"Протягом десятиліть в нас були суперечки, але сьогодні ми готові забути все і відкрити нову сторінку. Без цього ми не побудуємо нове майбутнє", - заявив Епіфаній.

Він додав, що не згоден з думкою про те, що всі представники УПЦ МП перебувають під впливом Росії.

"Їм потрібен час, щоб все усвідомити і перейти до нової Української церкви", - заявив Епіфаній.

Про захоплення храмів

Говорячи про ризики захоплення храмів УПЦ МП, Епіфаній запевнив, що цього не буде.

"Якщо ми будемо проявляти насилля, то в майбутньому ми пожнемо неприємні плоди такої діяльності", - заявив він.

За його словами, перехід парафій у нову церкву може відбуватися лише добровільно - за згодою парафіян.

"Ми знаємо, що є багато таких парафій. Навіть всередині деяких парафій є частина парафіян, які готові вже переходити. Проте, на жаль, немає механізму, який дозволив би зробити це правильно", - заявив Епіфаній.

Про свій вік і майбутні реформи

На запитання про те, як сам Епіфаній ставиться до того, що його обрали предстоятелем нової церкви в настільки молодому віці, той відповів, що розуміє емоції, які в багатьох виникають з цього приводу.

"Але все буде оцінено в майбутньому за вчинками. Можна бути поважним старцем, але не робити речей, які є корисними для церкви. Вважаю, що вік не повинен бути перепоною на цьому шляху".

Говорячи про майбутні реформи, Епіфаній заявив, що не є прихильником різких і радикальних змін у церковній сфері.

"Треба розуміти, що рішучі реформи можуть внести розкол у церкву. Наприклад Різдво - ми можемо святкувати Різдво 25 грудня? Чи не можемо? Так, ми маємо реформуватися. Але робити це мудро і поступово, щоб не внести розколу", - заявив Епіфаній.

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