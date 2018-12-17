У Франції з'явиться податок для Google, Facebook і інших IT-гігантів

Французька влада планує запровадити окремий податок для великих технологічних компаній вже з 1 січня 2019 року.

Про це заявив міністр фінансів країни Бруно Лє Мер. За його словами, це дозволить наповнити бюджет на додаткові 567 мільйонів доларів лише протягом одного року.

При цьому Франція не чекатиме на рішення Єврокомісії, яка так само розглядає можливість запровадити так званий цифровий податок для іноземних IT-компаній.

Франція і Німеччина вже довгий час закликають комісію ЄС прийняти відповідні рішення, але проти цього виступають деякі інші країни - зокрема Ірландія, Швеція, Фінляндія і Чехія.

На початку 2018 року Єврокомісія оприлюднила пропозицію про стягнення 3-відсоткового податку з доходів інтернет-компаній з глобальним доходом понад 850 мільйонів доларів на рік.

Якщо пропозицію схвалять, то нові правила стосуватимуться таких компаній, як Google, Apple, Facebook і Amazon.

Критики таких заходів побоюються, що вони порушать міжнародні правила щодо рівноправного ставлення до усіх компаній.

Для того, аби ЄС схвалив податкові зміни, їх мають підтримати усі країни-члени союзу.

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