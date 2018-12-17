Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо дій РФ в Криму і в Азовському морі
17 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів.
"Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях", - йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН.
За ухвалення резолюції проголосували 66 країн, проти - 19.
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В документі серед іншого прописаний заклик до Росії припинити переслідування комерційних суден і обмеження міжнародного судноплавства в Чорному і Азовському морях.
Резолюція також засуджує напад російських силовиків на українські кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко раніше заявляв, що серед головних цілей резолюції - "наполегливо закликати Російську Федерацію вивести її військові сили з Криму і припинити незаконну окупацію української території".
Ініціатором ухвалення резолюції виступила Україна. Петро Порошенко напередодні повідомив, що співавторами резолюції погодилися стати понад 40 країн світу.
Серед них - США, Канада, Німеччина, Литва, Польща і Естонія.
Захоплення українських кораблів
25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.
24 українці, які знаходилися на кораблях, заарештували кримські суди. Згодом їх перевели у СІЗО до Москви.
Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.
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Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.
Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.
Правоохоронні органи України порушили справу за статтями про підготовку і ведення агресивної війни та про замах на вбивство. Підозрюваними у ній проходять вісім росіян, в тому числі командири трьох кораблів, які брали участь у конфлікті з російської сторони.
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