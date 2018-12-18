Брекзит: Тереза Мей назвала дату нового голосування в парламенті

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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що голосування в парламенті щодо підсумкової угоди про вихід країни з Євросоюзу, яке не відбулося у грудні, відбудеться в середині січня на тижні, що почнеться з 14 січня.

Парламентарі повернуться до обговорення угоди на тижні, що почнеться з 7 січня, заявила пані Мей у палаті громад.

Раніше голосування щодо документа було заплановано на 11 грудня.

Але тоді британський прем'єр заявила, що угоду в чинному вигляді не підтримає більшість депутатів, і перенесла голосування.

Мей наголосила, що продовжує виступати проти другого референдуму щодо брекзиту.

Нове всенародне голосування лише "ще більше розділить нашу країну в той час, коли ми маємо працювати для її об'єднання", зазначила британський прем'єр-міністр.

Раніше лейбористи пригрозили Мей вотумом недовіри у випадку, якщо вона не призначить дату голосування якомога швидше.

Місяць до нового голосування вони назвали втратою часу, зважаючи на те, що угода, яку мають розглянути члени парламенту, не зміниться.

Проблемна угода

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каменем спотикання в парламенті стали умови угоди про вихід з ЄС

13 грудня депутати від Консервативної партії нижньої палати британського парламенту більшістю голосів висловили довіру Терезі Мей.

Наприкінці листопада лідери 27 країн Євросоюзу схвалили проект угоди, в якій викладено умови брекзиту.

Але угода набере чинності лише якщо її схвалять обидва парламенти.

Мей наполягає на тому, що викладені в угоді умови - найкращі з можливих для Великої Британії.

Чимало членів британського парламенту розкритикували укладену угоду. Зокрема, суперечки викликало питання про те, що станеться з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією.

Парламентський комітет з питань виходу з ЄС заявив, що в документі чітко не прописані майбутні стосунки ЄС та Британії.

За планом, Велика Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

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