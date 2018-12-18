У Канаді знайшли найбільший алмаз у Північній Америці

Копирайт изображения COURTESY DOMINION DIAMOND MINES Image caption Жовтий алмаз у 552 карати знайшли в Канаді

Канадська алмазовидобувна компанія повідомила, що побила власний рекорд, знайшовши найбільший алмаз, який будь-коли знаходили в Північній Америці.

Компанія Dominion Diamond Mines оголосила про несподівану знахідку жовтого коштовного каменю у 552 карати.

Незвичайний алмаз виявили у жовтні на Північно-Західних територіях Канади за 215 км від Полярного кола.

Компанія стверджує, що цей алмаз значно більший, ніж попередній рекордсмен, знайдений у 2015 році.

Тоді камінь, що отримав ім'я Foxfire, - алмаз у 187,7 карата віком у 2 млрд років - знайдений в Канаді на родовищі Дайавік, показали у всьому світі.

Зокрема протягом двох місяців його виставляли в Національному музеї природознавства у Вашингтоні та кілька тижнів у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Image caption Попередній рекордсмен, алмаз Foxfire, демонстрували на виставках у всьому світі

Голова компанії Dominion Diamond Mines Кайл Вошингтон стверджує, що нещодавно знайдений алмаз - ще красивіший.

"Колір і текстура алмазу - це унікальний приклад того шляху, який проходять природні алмази від їхнього утворення до того моменту, як ми їх знаходимо", - заявив пан Вошингтон.

Розмір знайденого каменя становить 33,74 мм на 54,56 мм, тобто практично як куряче яйце.

Його не продаватимуть у природному вигляді, а найближчими тижнями огранять і відшліфують.

Зважаючи на розмір та якості алмазу, у світі є лише кілька майстрів, які достатньо кваліфіковані для його обробки, заявили в компанії.

Вартість знахідки наразі визначати зарано.

Із попереднього рекордсмена Foxfire зрештою зробили дві сережки і нещодавно продали їх на аукціоні за 1,5 млн доларів.

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