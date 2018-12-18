У Канаді знайшли найбільший алмаз у Північній Америці
Канадська алмазовидобувна компанія повідомила, що побила власний рекорд, знайшовши найбільший алмаз, який будь-коли знаходили в Північній Америці.
Компанія Dominion Diamond Mines оголосила про несподівану знахідку жовтого коштовного каменю у 552 карати.
Незвичайний алмаз виявили у жовтні на Північно-Західних територіях Канади за 215 км від Полярного кола.
Компанія стверджує, що цей алмаз значно більший, ніж попередній рекордсмен, знайдений у 2015 році.
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Тоді камінь, що отримав ім'я Foxfire, - алмаз у 187,7 карата віком у 2 млрд років - знайдений в Канаді на родовищі Дайавік, показали у всьому світі.
Зокрема протягом двох місяців його виставляли в Національному музеї природознавства у Вашингтоні та кілька тижнів у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.
Голова компанії Dominion Diamond Mines Кайл Вошингтон стверджує, що нещодавно знайдений алмаз - ще красивіший.
"Колір і текстура алмазу - це унікальний приклад того шляху, який проходять природні алмази від їхнього утворення до того моменту, як ми їх знаходимо", - заявив пан Вошингтон.
Розмір знайденого каменя становить 33,74 мм на 54,56 мм, тобто практично як куряче яйце.
Його не продаватимуть у природному вигляді, а найближчими тижнями огранять і відшліфують.
Зважаючи на розмір та якості алмазу, у світі є лише кілька майстрів, які достатньо кваліфіковані для його обробки, заявили в компанії.
Вартість знахідки наразі визначати зарано.
Із попереднього рекордсмена Foxfire зрештою зробили дві сережки і нещодавно продали їх на аукціоні за 1,5 млн доларів.
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