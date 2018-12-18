Копирайт изображения finalcutforreal.dk Image caption Фільм "Віддалений гавкіт собак" розповідає історію 10-річного Олега, що зростає у прифронтовому селищі на Донбасі

Данський документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про 10-річного хлопця, що зростає біля лінії фронту на Донбасі, потрапив до короткого списку претендентів на Оскар. Про це повідомляється на офіційному сайті кінопремії.

Дія фільму режисера Сімона Леренга Вілмонта відбувається у прифронтовому селищі Гнутове Донецької області, де живе 10-річний Олег зі своєю бабусею Олександрою. Попри те, що їхнє життя ускладнилося після початку війни, вони не збираються їхати. Фільм зображає дорослішання дитини у воєнних умовах.

"Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. У січні назвуть п'ятірку номінантів. Пліч-о-пліч з нами такі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює", - написав у Facebook асистент режисера фільму Азад Сафаров.

Копирайт изображения AZAD SAFAROV

Серед інших 14 претендентів на Оскар у номінації повнометражний документальний фільм:

"Брудні гроші" (США) про вплив політичної корупції на американську демократію

"Місто шарму"(США) про насильство в американському місті Балтимор

"Злочин+Покарання"(США) про корупцію в американській поліції

"Вільне сходження" (США) про підкорювача скель Алекса Хоннолда, що без захисного спорядження піднявся на скелю висотою приблизно 1000 метрів

"Про батьків та синів" (Німеччина - США) про дорослішання дітей у родині ісламських радикалів на Близькому Сході

"На її плечах"(США) про нобелівського лауреата Надю Мурад, яка пережила сексуальне рабство в полоні бойовиків "Ісламської держави" та стала голосом народу єзидів, геноцид якого вчинили бойовики ІД

"РБГ" (США) про суддю Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, що стала поп-іконою в США

"Симулянти"(США) про історію викраденого сингапурського фільму

"Мовчання інших" (США-Іспанія) про боротьбу жертв іспанського диктаторського режиму Франсіско Франко за справедливість і визнання його злочинів злочинами проти людяності

"Три ідентичні незнайомці" (Британія) про трьох молодих людей, які колись були усиновлені, несподівано зустрілися і виявили, що є братами-близнюками

"Хочеш бути моїм сусідом?"(США) про популярного телеведучого дитячих програм та протестантського проповідника Фреда Роджерса

"Слідкуючи за розривом"(США) про дорослішання молодих людей в кризовому Іржавому поясі США

"Графство Хейл цього ранку, цього вечора"(США) про життя афроамериканців в південному штаті США Алабама

"Спілкування" (Польща) про 14-річну польську дівчину, що піклується про батька, брата з аутизмом та матір, яка не живе з ними та намагається об'єднати сім'ю

Водночас фільм Сергія Лозниці "Донбас" не потрапив до переліку дев'яти претендентів на Оскар в номінації кращий фільм іноземною мовою.

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