У Марокко знайшли тіла туристок з порізаними шиями

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тіла знайшли біля селища Імліл на гірському хребті Великий Атлас

Двох скандинавських туристок знайшли мертвими в Марокко з порізами на шиях. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни.

Обидва тіла знайшли біля селища Імліл на гірському хребті Великий Атлас, недалеко від найвищої вершини Північної Африки - гори Тубкаль.

Імена мертвих туристок, які є громадянками Данії та Норвегії, поки що не називають.

У МВС Марокко зазначають, що ведеться розслідування їхньої смерті.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Район біля гори Тукбаль - одне з найбільш популярних місць в Марокко серед любителів горних походів

Після сільського господарства туризм є однією з найважливіших галузей економіки Марокко.

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