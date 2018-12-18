У Марокко знайшли тіла туристок з порізаними шиями
Двох скандинавських туристок знайшли мертвими в Марокко з порізами на шиях. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни.
Обидва тіла знайшли біля селища Імліл на гірському хребті Великий Атлас, недалеко від найвищої вершини Північної Африки - гори Тубкаль.
Імена мертвих туристок, які є громадянками Данії та Норвегії, поки що не називають.
У МВС Марокко зазначають, що ведеться розслідування їхньої смерті.
- В Італії після повені загинули щонайменше 11 туристів
- Туристи потрапили до лікарні, вдихнувши невідомий порошок
- Кенгуру атакують туристів через моркву
- Від пожеж у Греції загинуло 20 людей та зникли туристи
Після сільського господарства туризм є однією з найважливіших галузей економіки Марокко.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!