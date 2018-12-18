У 2018 році в світі вбили 80 журналістів – "Репортери без кордонів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Словаччині вбивство журналіста Яна Кучака, який розслідував діяльність італійської мафії у країні, викликало масові акції протесту, що завершилися відставкою уряду

80 штатних журналістів та журналістів-фрілансерів вбили 2018 року. Ще 348 журналістів перебувають у в'язницях, а 60 - у заручниках, зокрема, один український журналіст утримується озброєними сепаратистами ДНР. Про це йдеться в огляді насильства щодо журналістів, який підготувала організація "Репортери без кордонів".

В організації "Репортери без кордонів" зазначили, що кількість вбивств штатних журналістів у порівнянні з 2017 роком зросла на 15% - з 55 до 63. Раніше ця кількість скорочувалася три роки поспіль.

"Насильство проти журналістів досягло безпрецедентних рівнів цього року, ситуація зараз критична", - наголосив генсек "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар.

"Ненависть до журналістів, яку озвучують, а інколи дуже відкрито проповідують несумлінні політики, релігійні лідери та бізнесмени, має трагічні наслідки на місцях і відображена в цьому тривожному зростанні правопорушень проти журналістів", - додав він.

Найбільш небезпечними країнами для журналістів є Афганістан - тут вбили 15 журналістів, Сирія - 11 журналістів, та Мексика - 9 журналістів. Вбивство п'яти працівників газети Capital Gazette в американському штаті Меріленд зробило і США учасником переліку країн, де існує смертельна небезпека для журналістів.

Вбивства саудівського колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі та словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака викликали найбільший резонанс. У Словаччині після вбивства пана Кучака розпочалися масові протести, які призвели до відставки уряду.

Кількість затриманих та ув'язнених журналістів цього року зросла з 326 до 348. Понад половина з ув'язнених перебувають в п'яти країнах - Китаї, Ірані, Саудівській Аравії, Єгипті, Туреччині.

Китай залишається лідером з кількості ув'язнених журналістів - тут за ґратами перебувають 60 журналістів, з них три чверті є журналістами-фрілансерами.

60 журналістів тримають у заручниках у порівнянні з 54 наприкінці минулого року. 59 заручників утримуються в трьох країнах - Сирії, Іраку та Ємені, а один - Станіслав Асєєв - утримується озброєними сепаратистами ДНР.

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