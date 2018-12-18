Російський корабель сів на мілину біля берегів Британії

  • 18 грудня 2018
Російський корабель, що сів на мілину
Image caption Російський корабель сів на мілину біля берегів Британії рано вранці за місцевим часом

Російський корабель "Кузьма Мінін" сів на мілину біля узбережжя Великої Британії, неподалік від узбережжя Корнуолла, в бухті Фалмут.

Корабель потрапив у халепу о 5:40 ранку за місцевим часом.

На борту судна завдовжки 180 метрів перебувають 18 російських моряків, вантажу немає.

До корабля мають пришвартувати буксири, які допоможуть йому зійти з мілини з початком припливу.

Берегова охорона оточила район навколо російського судна, водотоннажність якого становить 16 тис. тонн.

Судячи з фотографій очевидців, корабель сів на мілину дуже близько від берега.

Копирайт изображения NEIL RANKIN
Image caption Російський корабель, що сів на мілину, добре видно з берега

"Він величезний, і він близько", - пишуть місцеві очевидці в соцмережах.

Метеорологічна служба Великої Британії попереджала про погіршення погоди в цьому районі. Очікуються пориви вітру швидкістю до 30 м/с.

"Кузьма Мінін" - суховантаж, збудований у 1980 році. Судно зареєстроване в Росії і належить Мурманському морському пароплавству.

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