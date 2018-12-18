Image caption Російський корабель сів на мілину біля берегів Британії рано вранці за місцевим часом

Російський корабель "Кузьма Мінін" сів на мілину біля узбережжя Великої Британії, неподалік від узбережжя Корнуолла, в бухті Фалмут.

Корабель потрапив у халепу о 5:40 ранку за місцевим часом.

На борту судна завдовжки 180 метрів перебувають 18 російських моряків, вантажу немає.

До корабля мають пришвартувати буксири, які допоможуть йому зійти з мілини з початком припливу.

Берегова охорона оточила район навколо російського судна, водотоннажність якого становить 16 тис. тонн.

Судячи з фотографій очевидців, корабель сів на мілину дуже близько від берега.

Копирайт изображения NEIL RANKIN Image caption Російський корабель, що сів на мілину, добре видно з берега

"Він величезний, і він близько", - пишуть місцеві очевидці в соцмережах.

Метеорологічна служба Великої Британії попереджала про погіршення погоди в цьому районі. Очікуються пориви вітру швидкістю до 30 м/с.

"Кузьма Мінін" - суховантаж, збудований у 1980 році. Судно зареєстроване в Росії і належить Мурманському морському пароплавству.

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