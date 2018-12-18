МВФ схвалив виділення траншу на $1,4 млрд для України

Копирайт изображения Адміністрація президента України

Після понад півторарічної перерви МВФ ухвалив рішення про надання Україні траншу на 1,4 мільярда доларів. Про це у своєму Facebook повідомив Петро Порошенко.

За його словами, цей крок зроблений в рамках схваленої МВФ програми stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 мільярда доларів США.

1,4 мільярда доларів - це перший транш, який буде виділений Україні вже найближчим часом.

"Такі рішення провідних світових фінансових інституцій забезпечують сталість нашого впевненого руху і зміцнюють стійкість України на фоні складних внутрішніх і зовнішніх викликів", - написав Петро Порошенко.

Про те, що програму розширеного фінансування (EFF) буде замінено програмою stand-by ("напоготові"), стало відомо ще у жовтні. Саме у той день, коли український уряд оголосив про підвищення цін на газ для населення на 23,5%.

До початку грудня Україна виконала ще одну умову відновлення співпраці з МВФ - ухвалила бюджет на 2019 рік.

Розпочата навесні 2015 року програма розширеного фінансування передбачала можливість виділення Україні близько 17,5 млрд доларів на чотири роки. Відтоді Київ зміг отримати менше половини виділених коштів.

Перший транш програми дорівнював 5 млрд доларів. Останній - на 1 млрд доларів - надійшов у квітні 2017 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Близько третини бюджету України на наступний рік піде на виплату внутрішніх і зовнішніх боргів

З того часу між Києвом і МВФ тривали дискусії щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. За цей період ціна на газ для промисловості перевищила фіксовану ціну для населення у понад два рази.

Також сьогодні рада директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів, повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

"Напоготові" до виплати боргів

Програма stand-by є меншою як за обсягами, так і за часом. Вона буде розрахована на майже 4 млрд доларів, за якими Київ може звернутися у наступні 14 місяців.

На відміну від розширеного фінансування, яке зазвичай надається країнам, що потребують термінової допомоги під час кризи, stand-by розрахована на країни, економіка яких є стабільною і зростає, але потребує підтримки у вирішенні певних проблем.

Найбільша поточна проблема України - пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 млрд дол.

Наступного року у бюджеті країни закладено 417 млрд грн на виплату внутрішніх і зовнішніх боргів. Це близько третини всього бюджету країни.

Темпи зростання української економіки не дозволяють розрахуватися з такими боргами самотужки.

Щоб повернути старі борги, Київ міг би знову позичити. Але ще до оголошення воєнного стану це коштувало від 7 до 9% річних. До того ж, наступного року Україну очікують подвійні вибори - президентські і парламентські.

Політичне напруження означатиме зростання вартості позик. МВФ та інші кредитори позичають під 2-3% річних. Ціна питання для відновлення співпраці із ними обчислюється мільярдами доларів.

Крім того, після позитивного рішення МВФ Україна може розраховувати на півмільярда євро від ЄС і близько 800 млн доларів за програмами допомоги від Світового банку.

"Домовленість про нову програму співпраці з МВФ усунула значні системні ризики для економіки та фінансового сектору. Послідовне дотримання програми гарантуватиме Україні достатній обсяг фінансових ресурсів для виконання своїх зовнішніх зобов'язань та відновлення довіри іноземних інвесторів", - вважають у Національному банку, додаючи, що це дозволить зберігати стабільним і курс гривні.

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