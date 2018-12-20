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ВВС News Україна зібрала п'ять цифр, які відзначили розвиток української економіки у 2018 році.

1. Стокгольмський арбітраж: $2,56 млрд на користь "Нафтогазу"

$2,56 млрд мав сплатити російський "Газпром" українському "Нафтогазу" за результатами комерційного арбітражу у Стокгольмі $2,093 млрд "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" станом на грудень 2018 року Getty

2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу" - таким став загальний арифметичний підсумок суперечки із російським "Газпромом", що тривала понад три з половиною роки і завершилася в останній день лютого 2018 року.

Впродовж року суперечки щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу поширилися на суди в Швейцарії, Нідерландах, Британії, де "Нафтогаз" намагався домогтися арешту активів "Газпрому".

Проте, як повідомили ВВС News Україна у "Нафтогазі", станом на 19 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,093 млрд доларів.

Загальна сума боргу "Газпрому" разом із відсотками на залишок заборгованості, що залишилася непогашеною після 28 лютого 2018 року, становила 2,689 млрд доларів.

2. МВФ: $1,4 млрд "під ялинку"

$1,4 млрд перший транш із програми stand-by, який отримає Україна від МВФ після перерви у понад півтора роки $750 млн кредитних гарантій надав Світовий банк

€500 млн макрофінансової допомоги від ЄС AFP

Під кінець року, 18 грудня, після понад півторарічної перерви МВФ схвалив надання Україні траншу у 1,4 млрд доларів за новою програмою співпраці - stand-by.

Директори фонду також затвердили припинення старої програми розширеного фінансування (EFF). Розпочата навесні 2015 року програма розширеного фінансування передбачала можливість виділення Україні близько 17,5 млрд доларів на чотири роки. Київ зміг отримати менше половини виділених коштів.

Останній транш за цією програмою надійшов у квітні 2017 року. З того часу між Києвом і МВФ тривали дискусії щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. У жовтні 2018 уряд вирішив збільшити тарифи на газ для населення на 23,5%.

Програма stand-by є меншою як за обсягами, так і за часом. Вона буде розрахована на майже 4 млрд доларів, за якими Київ може звернутися у наступні 14 місяців.

На відміну від розширеного фінансування, які зазвичай надаються країнам, що потребують термінової допомоги під час кризи, програми stand-by розраховані на країни, економіка яких є стабільною і зростає, але потребує підтримки у розв'язанні певних проблем.

Найбільша поточна проблема України - пік виплат боргів попередніх років. Лише у наступні два роки Київ має виплатити близько 12 млрд доларів боргів.

3. Субсидії: рекорд у 71 млрд гривень

71 млрд грн бюджетні видатки на виплату субсидій при оплаті комунальних послуг 120 млрд грн становив дефіцит "Нафтогазу" у 2014 році, коли ціни на газ для населення дотувалися UNIAN

71 млрд гривень - таку суму виділили у бюджеті 2018 року на виплату комунальних субсидій. І хоча в уряді пояснювали, що 16 млрд гривень із цієї суми - це заборгованість ще з попереднього року, загальний обсяг видатків є рекордним з часу, коли у 2015 уряд вперше запровадив систему комунальних субсидій. Тоді вони обійшлися бюджету у 18 млрд гривень.

Згідно із проектом бюджету на наступний рік, у 2019 уряд планує виділити на субсидії трохи більше ніж 55 млрд гривень, а також розпочати їх монетизацію, тобто, адресну виплату грошима.

Готуючись до монетизації субсидій у 2019, уряд перевірив субсидіантів та дещо змінив правила отримання субсидій.

Загалом, під час опалювального сезону понад 6 млн (майже половина) домогосподарств в Україні отримують субсидію на сплату комунальних послуг.

4. Врожай: рекорд на 70 млн тонн

70 млн тонн врожай зернових у 2018 році 17 років триває мораторій на продаж землі сільгосппризначення UNIAN

Цьогорічний врожай зернових сягнув рекордного рівня - понад 70 млн тонн. Це на чотири мільйони тонн більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2016 році. За розрахунками міністерства аграрної політики, це дозволить збільшити експорт зерна до понад 47 млн тонн (проти майже 40 млн тонн у попередньому маркетинговому році).

У Національному банку рекордний врожай навіть назвали одним із факторів того, що за складної фінансової ситуації надходження від аграрного експорту дозволили підтримати курс гривні.

Разом із тим, земля сільгосппризначення в Україні і надалі не є товаром. Її продаж заборонений земельним мораторієм, запровадженим ще у 2001 році.

За оцінками Світового банку, зняття мораторію і запровадження ефективного ринку землі дало б Україні додаткові 1,6% приросту ВВП щороку.

5. Трудові мігранти: більше, ніж інвестори

$6,35 млрд перерахували українські трудові мігранти до України за січень-липень 2018 року $11 млрд може становити сума переказів за підсумками 2018 року

$9,3 млрд було перераховано трудовими мігрантами до України у 2017 році KSENIA HNYLYTSKA

За перші сім місяців 2018 року трудові мігранти перерахували до України 6,35 млрд доларів. Це у п'ять разів більше, ніж прямі іноземні інвестиції за той самий час. Як очікують в НБУ, за підсумками року перекази мають сягнути 11 млрд доларів.

У 2017 трудові мігранти дали країні понад 9,3 млрд доларів.

Таким чином, українські заробітчани залишаються найбільшими інвесторами і одними з головних постачальників валюти до країни.

За підрахунками НБУ, у 2018 обсяг зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився на 43% у порівнянні із попереднім роком.

Разом із тим, через насиченість ринку і уповільнення польської економіки, темпи приросту кількості трудових мігрантів з України дещо уповільнилися.

Втім, вони знову можуть пришвидшитися одразу після спрощення процедур для працевлаштування іноземців у якийсь з європейських країн, наприклад, у Німеччині.

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