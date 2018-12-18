Цькування в школах: як Рада вирішила з цим боротися

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"Написала на лобі червоною пастою "лох", поставила перед усім класом, щоб хлопці посміялися".

У Facebook-спільноті"Батьки SOS" є десятки історій з жорстокими подробицями про побиття і знущання в школах.

У вівторок, 18 грудня Верховна Рада проголосувала за закон, спрямований на протидію булінгу. Що може змінити цей закон, з'ясовувала ВВС News Україна.

Слово "булінг" з'явилось у законі

"Раніше навіть не було поняття, що таке цькування, булінг і тут ми вперше дали законодавчий інструментарій для розв'язання питання цькування", - заявив у коментарі BBC News Україна один з авторів закону депутат Олександр Співаковський.

Закликаючи депутатів проголосувати за цей закон, він заявив, що з булінгом може стикнутися майже кожна сім'я в Україні.

За даними ЮНІСЕФ, з проблемою булінгу в Україні протягом останніх трьох місяців стикалися 67% опитаних дітей віком від 11 до 17 років.

Майже чверть самі стали жертвами булінгу, при цьому майже половина з них нікому не розповідали про ці випадки.

У Верховній Раді депутати довго сперечалися щодо самого терміну "булінг". Депутат Юрій Левченко від "Свободи" переконував, що те визначення, яке є у законі неточне і не допоможе при вирішенні справ про цькування у судах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За даними ЮНІСЕФ, з проблемою булінгу в Україні стикалися 67% опитаних дітей віком від 11 до 17 років

У законі йдеться, що булінг (цькування) - це діяння "учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю".

Штрафи й громадські роботи

Депутати доповнили Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за булінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів.

Штрафи за булінг становитимуть - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Якщо цькування сталося повторно або групою осіб, штраф буде більшим - від 100 до 200 мінімумів (1700 - 3400 гривень).

Покарання за булінг 850-1700 гривень штраф за перше порушення, або 20-40 годин громадських робіт;

1700-3400 гривень якщо повторно чи групою осіб.

За доведені випадки булінгу штрафуватимуть батьків дітей, які це роблять, і вчителів, якщо вони про такі випадки не повідомили поліцію. Рішення про штрафи має ухвалювати суд.

"Чи всі проблеми ми вирішили? Не всі. Але ми понизимо ризики, що когось будуть цькувати", - вважає автор закону Співаковський.

Він наводить приклад: якщо дитину обзивають у класі і це повторюється багато разів протягом тривалого часу, то це цькування.

"Батьки можуть подати заяву. А прокуратурі й суду ми дали законодавчий інструмент. Вони можуть запустити процедуру збору доказів", - каже депутат.

За протидію булінгу відповідатимуть керівники освітніх закладів.

Вони повинні затвердити та оприлюднити план заходів для боротьби з цим явищем і розглядати заяви від учнів та їхніх батьків про випадки булінгу. Розробити план заходів щодо протидії булінгу мають також і в МОН.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відповідальність за булінг нестимуть і вчителі, якщо знали та не повідомляли поліцію

У законі прописали ознаки булінгу (цькування):

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

"Це не прикол"

Ухвалення закону про протидію булінгу підтримали у Міністерстві освіти і науки. Там сподіваються, що штрафи зменшать кількість цькування в школах.

"Якщо ти раніше це робив і все завершувалося якоюсь виховною годиною, то зараз, хай невеликий, але буде штраф. Принаймні буде хоча б певне покарання", - розповів заступник міністра освіти Павло Хобзей в коментарі ВВС News Україна.

Всі процедури ще мають бути прописані, зазначив чиновник, але це - початок.

"Люди будуть розуміти, що є відповідальність за ці дії, що це не приколи", - заявив пан Хобзей.

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