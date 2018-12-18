Неонацистів, які назвали сина на честь Гітлера, посадять. Вони плакали у суді

Копирайт изображения West Mids Police Image caption Адам Томас і Клаудія Пататас назвали свого сина на честь Адольфа Гітлера

Адам Томас та Клаудія Пататас отримали по 6,5 та 5, 5 років ув'язнення за членство в ультраправій організації.

Суд у Британії визнав їх винними у членстві в ультраправій організації "Національна дія", яка, за словами судді, "має довгу історію жорстоких расистських переконань".

Раніше під час одного з судових засідань серед іншого стало відомо, що Томас і Пататас назвали свого сина Адольфом - на честь лідера Третього рейху.

Загалом за цією справою були засуджені шестеро людей. Серед них - 27-річний Даніель Богуновіч, якого прокурори називають лідером, стратегом і пропагандистом "Національної дії". Його засудили до шести років і чотирьох місяців в'язниці.

Говорячи про діяльність "Національної дії", суддя заявив: "Її мета - повалення демократії у цій країні за допомогою насильства, вбивств і нав'язування створення нацистської держави, яка б винищувала цілі прошарки суспільства".

Image caption Даніель Богуновіч, Адам Томас і Клаудія Пататас

Звертаючись до Клаудії Пататас, суддя назвав її такою ж небезпечною, як і її партнера Адама Томаса.

"Ви в усьому були разом - у думках, словах і вчинках. І в тому, як назвали свого сина, і в тому, як фотографували його в оточенні символів нацизму і Ку-Клукс-Клану".

Адам Томас, який раніше працював охоронцем в Amazon, і Клаудія Пататас, що працювала весільним фотографом, плакали, слухаючи судовий вирок.

Минулого тижня в суді стало відомо, що ще один затриманий - 28-річний Даррен Флетчер - вчив свою доньку нацистському вітанню.

Організація "Національна дія", до якої входили підсудні, була заборонена в Британії у 2016 році - після того, як її представники схвально висловилися про вбивство депутата від Лейбористської партії Гелен Джоан Кокс.

Копирайт изображения West Mids Police/PA

Мачете, арбалети, форми для випікання

Сторона обвинувачення наполягала, що попри заборону "Національна дія" не припинила свою діяльність, а лише змінила назву і почала працювати підпільно.

Коментуючи фотографії, де він зображений в робі Ку-Клукс-Клану, Адам Томас заявив, що це була просто гра, але визнав, що він є прибічником расистських поглядів.

Чоловіка також визнали винним у зберіганні копії забороненого видання "Куховарська книга анархіста" - це посібник з використання повсякденних матеріалів для виготовлення зброї, вибухівки і отрут.

Адам Томас і Клаудія Пататас також зберігали у своєму будинку два мачете - їх правоохоронці знайшли у кімнаті, де спав їхній син.

Під час обшуку будинку пари поліцейські також виявили два арбалети - вони лежали поруч з дитячим ліжком.

Копирайт изображения West Mids Police/PA Image caption Форма для випікання, яку знайшли в будинку пари

Серед інших знахідок - форми для випікання у вигляді свастики, а також прапори і одяг з нацистською символікою.

Поліцейський Метт Ворд раніше заявляв, що підсудні - "не просто звичайні расисти-фанатики; вони - небезпечна, добре структурована організація".

"Їхня мета - ширити неонацистську ідеологію, провокуючи расову війну у Великій Британії. І вони витратили роки, аби відточити свої навички в цьому напрямку", - додав пан Ворд.

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