Неонацистів, які назвали сина на честь Гітлера, посадять. Вони плакали у суді
Адам Томас та Клаудія Пататас отримали по 6,5 та 5, 5 років ув'язнення за членство в ультраправій організації.
Суд у Британії визнав їх винними у членстві в ультраправій організації "Національна дія", яка, за словами судді, "має довгу історію жорстоких расистських переконань".
Раніше під час одного з судових засідань серед іншого стало відомо, що Томас і Пататас назвали свого сина Адольфом - на честь лідера Третього рейху.
Загалом за цією справою були засуджені шестеро людей. Серед них - 27-річний Даніель Богуновіч, якого прокурори називають лідером, стратегом і пропагандистом "Національної дії". Його засудили до шести років і чотирьох місяців в'язниці.
Говорячи про діяльність "Національної дії", суддя заявив: "Її мета - повалення демократії у цій країні за допомогою насильства, вбивств і нав'язування створення нацистської держави, яка б винищувала цілі прошарки суспільства".
Звертаючись до Клаудії Пататас, суддя назвав її такою ж небезпечною, як і її партнера Адама Томаса.
"Ви в усьому були разом - у думках, словах і вчинках. І в тому, як назвали свого сина, і в тому, як фотографували його в оточенні символів нацизму і Ку-Клукс-Клану".
Адам Томас, який раніше працював охоронцем в Amazon, і Клаудія Пататас, що працювала весільним фотографом, плакали, слухаючи судовий вирок.
Минулого тижня в суді стало відомо, що ще один затриманий - 28-річний Даррен Флетчер - вчив свою доньку нацистському вітанню.
Організація "Національна дія", до якої входили підсудні, була заборонена в Британії у 2016 році - після того, як її представники схвально висловилися про вбивство депутата від Лейбористської партії Гелен Джоан Кокс.
Мачете, арбалети, форми для випікання
Сторона обвинувачення наполягала, що попри заборону "Національна дія" не припинила свою діяльність, а лише змінила назву і почала працювати підпільно.
Коментуючи фотографії, де він зображений в робі Ку-Клукс-Клану, Адам Томас заявив, що це була просто гра, але визнав, що він є прибічником расистських поглядів.
Чоловіка також визнали винним у зберіганні копії забороненого видання "Куховарська книга анархіста" - це посібник з використання повсякденних матеріалів для виготовлення зброї, вибухівки і отрут.
Адам Томас і Клаудія Пататас також зберігали у своєму будинку два мачете - їх правоохоронці знайшли у кімнаті, де спав їхній син.
Під час обшуку будинку пари поліцейські також виявили два арбалети - вони лежали поруч з дитячим ліжком.
Серед інших знахідок - форми для випікання у вигляді свастики, а також прапори і одяг з нацистською символікою.
Поліцейський Метт Ворд раніше заявляв, що підсудні - "не просто звичайні расисти-фанатики; вони - небезпечна, добре структурована організація".
"Їхня мета - ширити неонацистську ідеологію, провокуючи расову війну у Великій Британії. І вони витратили роки, аби відточити свої навички в цьому напрямку", - додав пан Ворд.
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