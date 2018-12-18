На Netflix подали до суду через документальний серіал "Творення убивці"

Копирайт изображения Netflix

Відставний детектив Ендрю Колборн звинувачує компанію Netflix і авторів серіалу "Творення убивці" у наклепі.

"Творення убивці" - одна з найгучніших документальних стрічок останніх років, що вийшла на стрімінговому сервісі Netflix.

Серіал переповідає історію Стівена Ейвері, який 18 років відсидів у в'язниці за неправомірним звинуваченням у згвалтуванні і зрештою був виправданий після появи нових доказів у вигляді аналізу ДНК.

Проте незабаром після виходу на свободу поліція знову арештовує Ейвері за підозрою в умисному вбивстві: він і його 16-річний племінник отримують обвинувальний вирок.

Після виходу серіалу у 2015 році на сайті Білого дому з'явилася петиція із закликом до Барака Обами помилувати Стіва Ейвері. Звернення зібрало 100 тисяч підписів.

Тепер відставний детектив Ендрю Колборн звинуватив авторів документального серіалу у наклепі: за його словами, його безпідставно звинуватили у тому, що він навмисно підкинув докази, аби підставити Ейвері.

Майкл Грісбах, адвокат Колборна, каже, що через "Творення убивці" його клієнт став жертвою "зневаги в усьому світі".

"Він подає цей позов, аби повернути собі добре ім'я", - заявив пан Грісбах.

За даними видання Variety, автори позову наполягають, що автори серіалу викривили події і приховали ключові факти історії для того, аби мати можливість стверджувати, що Колборн разом з колегами підробляв докази у справі.

Це, сказано у позові, призвело до того, що глядачам документального серіалу нав'язали неправильні висновки.

"Творення убивці" - один з найвідоміших проектів Netflix. У 2016 році серіал отримав одразу чотири нагороди "Еммі" за сценарій і режисуру.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.