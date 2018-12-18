Google "згортає плани зі створення пошуковика з цензурою для Китаю"

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За повідомленнями ЗМІ, компанія Google вирішила відмовитися від ідеї створення окремого пошуковика для Китаю.

Якби Google все ж вирішила виходити на китайський ринок, то компанії довелося б змиритися з вимогами місцевої цензури.

За останніми даними видання The Intercept, яке влітку цього року повідомило про плани Google запустити окремий пошуковик для КНР, роботу над проектом під кодовою назвою DragonFly наразі призупинили.

За інформацією журналістів, передбачалося, що китайська версія Google мала б працювати згідно з місцевою цензурою і, приміром, не показувала б користувачам сайти, де публікуються матеріали про права людини, демократію та протести.

Представники Google називали цю інформацію спекуляціями і відмовлялися її коментувати.

Сьогодні популярні в усьому світі сайти - такі, як Google, Facebook і Twitter - в Китаї заблоковані.

Про що йшлося в матеріалі The Intercept?

Журналісти The Intercept посилалися на внутрішні документи Google, у яких сказано, що роботу над проектом DragonFly розпочали ще навесні 2017 року.

Виконавчий директор Google Сундар Пічаї нібито навіть зустрічався з представниками китайської влади і обговорював майбутнє пошуковика у Китаї.

Раніше Пічаї неодноразово говорив про зацікавленість у китайському ринку. "Google - для всіх. І так, ми хочемо бути у Китаї. Хочемо обслуговувати місцевих користувачів", - заявляв керівник Google в ході однієї з конференцій.

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Повідомлялося, що пошукова система Google для Китаю буде включати "чорний список запитів": серед іншого туди нібито мали входити всі сайти, заборонені урядом.

За даними журналістів, Google розробила дві тестові версії пошукових додатків для Android під назвами Maotai та Longfei.

Передбачалося, що якби китайська влада схвалила запуск проекту, то програми могли б запрацювати вже наступного року.

Як влаштована інтернет-цензура в Китаї?

Китайська система державного нагляду за мережею відома як "Золотий щит" або "Великий китайський фаєрвол". Вона почала діяти у 2003 році і відтоді під цензуру потрапили понад півтора мільйони сайтів. Серед них Google, Facebook, Instagram, Twitter, Wikipedia та інші.

Забороненими можуть стати як інтернет-ресурси в цілому так і окремі теми, пошукові запити чи словосполучення.

Зокрема влада блокує згадки про події 1989 року на площі Тяньаньмень, опозиційні матеріали та будь-які публікації, що можуть бути розцінені як "політично некоректні".

В окремих випадках під цензуру потрапляють жарти про місцевих політиків або зображення, що виставляють їх комічним чином.

Так, минулого року з китайських сайтів стали масово зникати зображення Вінні-Пуха. Причина - жарти про схожість анімаційного героя з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Що замість Facebook та Instagram?

Масові блокування глобальних соцмереж зробило популярними китайські аналоги популярних сервісів.

Аудиторія месенджера WeChat, який часто порівнюють з WhatsApp і Telegram, - понад 900 мільйонів людей. У 2016-му, під час святкування китайського нового року, за допомогою WeChat було здійснено більше транзакцій, ніж через сервіс PayPal за весь 2015 рік.

Cервісом Sina Weibo, функціонал якого багато в чому копіює Twitter, користуються понад 300 мільйонів людей.

Успішно функціонує і аналог Youtube - відеохостинг Youku. Його аудиторія перевищує 500 мільйонів людей.

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