Заборона солодощів на касах зменшує їх продажі - вчені

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Результати масштабного дослідження, проведеного у Великій Британії, демонструють, що заборона на розміщення солодощів і чипсів на касах супермаркетів, суттєво зменшує їх продаж.

Дослідники використовували дані про купівельні звички 30 тисяч домогосподарств, аби перевірити, чи дійсно працює заборона на продаж товарів на касі, яку запровадили деякі британські супермаркети.

Як виявилося, рівень продажів таких товарів дійсно падав одразу після введення заборони.

Очікується, що незабаром британська влада може зробити таку заборону обов'язковою для усіх магазинів.

За словами вчених, рівень продажів солодощів і чипсів у магазинах, що прибрали їх з кас, впав майже на 20%.

Дані про 7 500 інших покупців, що фіксували придбання лише тих товарів, якими вони збиралися перекусити "просто зараз", демонструють ще більше падіння продажів.

"Той факт, що навіть невеликі зміни в розміщені товарів в супермаркеті, можуть змінити ситуацію і вплинути на раціон людей, обнадіює", - каже провідний дослідник Кембриджського університету, Джин Адамс.

Незаплановані покупки

Закуски, що розміщені на касі, часто стають імпульсивними покупками.

Багато хто звинувачує супермаркети в тому, що вони навмисно продають на касах їжу з високим вмістом цукру, солі чи жирів, сподіваючись, що малі діти побачать ці товари і почнуть просити батьків придбати їх.

"Іноді батьки з власної ініціативи купують такі товари в якості нагороди за те, що дитина добре себе поводила", - каже пані Адамс.

Доктор Елісон Тедстоун додає: "Вам потрібно бути надлюдиною, аби протистояти окремим рекламним трюкам. Здається, ніби вони пропонують щось цінне, проте насправді єдина їхня мета - змусити вас витрачати більше грошей на продукти, які вам просто не потрібні".

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