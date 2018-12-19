Зміни голосу покажуть, чи сподобались ви на побаченні

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Якщо ви на першому побаченні, то вам варто дуже уважно прислухатись до голосу вашого партнера, оскільки це, на думку дослідників, може допомогти визначити, чи ви йому сподобалися.

Суть не у тому, що він каже, а у тому, яким голосом він це роблять.

Якщо знижують тон голосу, це може бути ледь помітним, підсвідомим знаком того, що партнер вважає вас привабливим, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Royal Society Proceedings B.

Експерти кажуть, що це, мабуть, вироблений еволюцією спосіб приваблення партнера.

Дослідження

Науковці прослухали 30 учасників групи зі швидких побачень.

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Кожне побачення тривало шість хвилин, а чоловіки ходили від столу до столу, доки вони не познайомилися з усіма жінками у кімнаті.

Після кожного побачення чоловіки та жінки вказували, чи сподобалась їм людина, з якою вони щойно познайомились, і чи хотіли б вони знову зустрітися - позначивши "так" чи "ні" поруч з ім'ям людини.

Коли дослідники переслухали записи розмов, то з'ясували, що чоловіки та жінки, як правило, починають говорити трохи нижчим голосом під час бесіди з людиною, яка їм подобається.

Чоловіки також говорили нижчим голосом із жінками, які отримали багато відповідей "так" від інших чоловіків у кімнаті для знайомств, навіть якщо вони самі поставили їй "ні".

Жінки, навпаки, знижували свої голоси лише для чоловіків, яких вони самі вважали привабливими та яких високо оцінили інші жінки в кімнаті.

Чому так відбувається?

Це не єдине дослідження, яке виявило дане явище, але це перше в умовах наближених до реальних, каже провідна дослідниця Катажина Пісанські зі школи психології університету Сассекса.

І хоча до дослідження не залучали велику кількість людей, сотні побачень, за якими спостерігали вчені, надали достатньо даних для отримання результату.

"Я була трохи здивована тим, що жінки також знижували тон свого голосу, якщо їм подобався чоловік", - сказала вона.

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"Декілька досліджень вже показали, що чоловіки, як правило, надають перевагу підвищеному тону у жінок, оскільки це асоціюється із жіночністю та молодістю, тоді як жінкам більше подобаються чоловіки з більш глибокими голосами, які вважаються більш чоловічими та пов'язаними з тестостероном".

Дослідники вважають, що сьогодні жінки говорять більш низьким тоном, ніж їхні матері або бабусі.

Аби дійти такого висновку Сесилія Пембертон з університету Південної Австралії порівняла архівні записи голосів жінок 1945 року із записами, зробленими на початку 1990-х років.

Пані Пісанські зазначила: "Можливо, ситуація змінюється, і жінки намагаються продемонструвати інші свої якості, коли використовують нижчий тон".

"Це може демонструвати компетентність, зрілість або навіть домінування".

Нижчий, тихіший тон може також бути більш інтимним.

Доктор Джордж Фільдман, еволюційний психолог і член Британського психологічного товариства, заявив, що конкурентність умов швидких побачень могла змусити жінок почати говорити більш домінантним тоном, аби привабити партнера.

"Якщо б вони були сам на сам із чоловіком, то, можливо, вони використовували б вищий тон", - сказав він.

"Але коли вони перебувають у груповій ситуації, конкуруючи з іншими жінками, вони можуть вирішити тримати свій тон нижче. Це більш скромно. Це моє припущення".

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