Хакери роками перехоплювали дипломатичне спілкування ЄС

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Хакери успішно здійснювали атаки на дипломатичні комунікації Європейського Союзу протягом кількох років, повідомляє New York Times.

Зловмисники перехопили тисячі повідомлень, в яких дипломати обговорювали низку питань: від президента США Дональда Трампа до світової торгівлі.

Повідомляється, що проникнення хакерів виявила компанія Area 1, яка займається питаннями кібер-безпеки.

Європейські чиновники кажуть, що протягом цих трьох років інформацію, позначену як конфіденційна та секретна, хакери не викрали.

Один експерт сказав New York Times, що методи, використані хакерами, були подібними до тих, що раніше використовувалися китайськими військовими.

"Після десятирічного досвіду боротьби з китайськими кібер-операціями... немає ніяких сумнівів, що ця кампанія пов'язана з китайським урядом", - сказав він.

Перехоплені повідомлення, описують липневу зустріч пана Трампа з російським президентом Володимиром Путіним як "успішну (принаймні для Путіна)".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повідомляється, що у перехоплених розмовах обговорювались голова Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп

Інше повідомлення дає подробиці приватної зустрічі між президентом Китаю та європейськими чиновниками, яка відбулася раніше цього року.

У ньому наводиться цитата лідера КНР, який каже, що Китай "не піддасться булінгу" із Вашингтона, "навіть якщо торговельна війна завдасть шкоди всім".

Ці коментарі повторюють промову, яку лідер Китаю дав у вівторок, в якій він сказав: "ніхто не в змозі диктувати китайському народу те, що потрібно чи не потрібно робити".

Також атака вплинула і на деякі інші інституції, включаючи ООН, і їх про це повідомили.

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