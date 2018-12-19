Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На демонстрації використали модифікований електрокар Tesla

Підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск продемонстрував прототип підземного тунелю під Лос-Анджелесом, який призначений для швидкісного транспортування автомобілів містом.

Тунель лише 1,6 км завдовжки, але метою Маска є створення мережі тунелів, яка полегшить хронічну перезавантаженість доріг у місті.

Модифіковані електромобілі опускатимуться в тунель та їхатимуть зі швидкістю до 240 км/год, говорить Маск.

Тунель побудувала Boring Company Маска, яка хизується використанням найсучасніших інженерних технологій.

Пан Маск, найбільше відомий як керівник компанії з виробництва електромобілів Tesla та комерційної космічної програми SpaceX, прибув на презентацію у вівторок увечері в автомобілі Тесла, модифікованому для їзди у тунелі.

Його вітав невеликий натовп, коли він вийшов з машини в кінці тунелю, залитий зеленим та синім світлом.

Планується, що модифіковані автомобілі будуть спускати у тунельну мережу ліфтами, а потім їх ставитимуть на колії у тунелі.

Відчуття удару

Кореспондент BBC Пітер Боуз здійснив тестову поїздку тунелем Ілона Маска

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ілон Маск заявив, що система тунелів полегшить ситуацію на дорогах Лос-Анджелеса

Це була дуже бентежна поїздка. Двохвилинна тряска у модифікованій Model X через бетонний тунель з синім неоновим світлом на стелі. Ми досягли швидкості майже 79 км/год, хоча автомобілі в кінцевому підсумку мають розвивати швидкість до 240 км/год.

Пізніше Ілон Маск пояснив, що тряска була пов'язана з проблемою покриття тунелю, і в кінцевому варіанті воно буде "гладке, як скло". Автомобіль модифікували, додавши два вирівнювальних колеса, аби забезпечити стабільність на високих швидкостях і запобігти торканню стінки тунелю.

Пан Маск сказав, що витративши 200-300 доларів, власники зможуть модифікувати свій електромобіль для використання в тунелі. При цьому модифікації не будуть перешкоджати повсякденній роботі автомобіля.

"Ми використовували автомобілі Tesla, тому що я керую Tesla. Що ж мені робити? Використовувати чужі машини?" - спитав він, посміхаючись.

"Суть дуже проста: потрібно перетворити нормальний автомобіль на пасивно стабільний транспортний засіб, додавши ведучі колеса, стабілізаційні колеса, аби він міг рухатися на високій швидкості через невеликий тунель", - сказав пан Маск.

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Він вперше заявив про план побудувати тунель на початку цього року, заявивши, що хоче полегшити "несамовиті" затори на дорогах Лос-Анджелеса.

У вівторок він заявив, що його Boring Company побудувала перший сегмент тунелю за 10 мільйонів доларів, додавши, що використання традиційних технологій будівництва тунелів обійшлося б в один мільярд доларів.

Тунель проходить під муніципалітетом Готорн, де знаходяться компанії Boring Company і SpaceX.

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