Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіаперельоти - одне з питань, які розглядає Євросоюз в контексті брекзиту

Європейська Комісія повідомила, що почала готуватися до випадку, якщо Британія вийде з ЄС, не підтримавши угоду про умови брекзиту.

У ЄС розповіли про тимчасові заходи для зменшення впливу брекзиту, але зауважили, що не зможуть розв'язати всі проблеми, які через це виникнуть.

Угоду про умови брекзиту погодила з Євросоюзом прем'єр-міністр Тереза Мей, але очікується, що її не підтримає британський парламент.

У цьому разі, Британія вийде з ЄС у березні наступного року без угоди.

Заходи, які передбачив на цей випадок Євросоюз, визначають план дій в основних галузях, зокрема фінансовій і транспортній.

"Ці заходи не подолають - і не можуть подолати - загальний вплив сценарію брекзиту без угоди", - йдеться в заяві Єврокомісії.

План на цей випадок потрібен, "зважаючи на непевність, що триває у Великій Британії", пояснив на прес-конференції представник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Що планує Євросоюз?

Єврокомісія оприлюднила 14 основних заходів, що мають на меті знизити вплив брекзиту.

Вони стосуються восьми галузей, зокрема питань транспорту та митниці, захисту даних, тваринництва і рослинництва, клімату та фінансових послуг.

Зокрема, серед тимчасових заходів будуть наступні:

Британські авіалінії зможуть літати в країни ЄС і в зворотному напрямку, але не всередині Євросоюзу.

Британські перевізники зможуть перевозити вантажі до ЄС автошляхами протягом дев'яти місяців, не потребуючи окремих дозволів.

Правила, що стосуються фінансових послуг, дійсні у Британії - в обмеженому колі питань - прирівнюватимуться до правил ЄС протягом одного-двох років.

Єврокомісія також закликала 27 країн, які лишаються в ЄС, до "щедрого" підходу стосовно прав на проживання британських громадян в ЄС, за умови, що Британія відповість тим самим.

У Комісії зауважили, що ці умови відрізняються від тих, які передбачає членство в ЄС або перехідний період, про який йшлося в угоді про умови брекзиту.

Брюссель наголосив, що такі заходи будуть суворо обмеженими в часі і триватимуть лише кілька місяців. Припинять їх без жодних консультацій з Британією.

Візу для поїздок в країни ЄС для громадян Британії не запровадять. Але для того, щоб залишатися в Євросоюзі довше 90 днів, потрібна буде довгострокова віза або посвідка на проживання.

Як готується Британія?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Тереза Мей узгодила умови брекзиту з Євросоюзом, але цю угоду має схвалити парламент

Уряд Великої Британії заявив, що готуватиметься до виходу з ЄС без угоди.

Уряд надіслав листи 140 тисячам компаній, закликаючи їх плануватися до брекзиту заздалегідь.

Компанії цього тижня також отримають інформаційні матеріали на 100 сторінках.

Угоду про брекзит винесуть на голосування в парламенті в середині січня. Якщо парламент її не підтримає, Британія вийде з ЄС без угоди.

За планом, Британія має вийти з Євросоюзу 29 березня наступного року.

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