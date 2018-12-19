НБУ хоче позмагатись з Коломойським у суді Швейцарії через ПриватБанк

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Національний банк України подав позов у швейцарський суд проти екс-акціонера "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, йдеться у повідомленні установи.

Згідно з ним, позов подано до Першої інстанції суду республіки та кантону Женеви на загальну суму 6,64 млрд гривень.

Підставою для позову НБУ називає те, що пан Коломойський виступив поручителем за п'ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку в період з 2008 по 2015 роки, який тоді належав йому і Геннадію Боголюбову.

Заборгованість за цими договорами складає понад 10 млрд гривень.

"Позов подано за місцем проживання екс-акціонера банку", - йдеться у заяві НБУ.

Там відзначили, що Україна ще у червні подала судову претензію до Ігоря Коломойського у цей самий суд і тепер, згідно з вимогами швейцарського законодавства, подала і позов.

"Оскільки усі намагання Національного банку врегулювати питання погашення Ігорем Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор, на жаль, був змушений подати позов у встановлений швейцарською системою правосуддя строк, аби захистити свої законні права та інтереси", - повідомив представник юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У кінці листопада Високий суд Лондона відмовився розглядати позов націоналізованого "ПриватБанку" проти Коломойського і Боголюбова.

Також у повідомленні Нацбанк відзначає, що на початку червня 2018 року подав 147 позовів до українських судів проти Ігоря Коломойського та пов'язаних з ним 32 компаніх - майнових поручителів.

Станом на 18 грудня "господарські суди вже ухвалили 20 рішень на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,2 млрд гривень".

Минулого розу Коломойський звернувся до суду з проханням розірвати договори про поручительство за рефінансування "ПриватБанку".

Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2018 року вже націоналізований "ПриватБанк" за розміром чистих активів займав перше місце (273 млрд гривень) серед 82 банків України.

Не перший позов

У кінці листопада Високий суд Лондона відмовився розглядати позов націоналізованого "ПриватБанку" до його колишніх співвласників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, - оскільки дійшов висновку, що не має юрисдикції на розгляд цієї справи.

"ПриватБанк" націоналізували в грудні 2016 року, після того, як він потрапив у скрудне фінансове становище, та не міг розрахуватися із боргами. Українська влада у 2017 році запросила компанію Kroll для проведення аудиту банку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Аудит "ПриватБанку" виявив масштабні порушення

Kroll підтвердила, що "ПриватБанк" перед націоналізацією вдавався до масштабних шахрайств, внаслідок чого збитки сягнули 5,5 млрд доларів.

Після цього "ПриватБанк" звернувся до Високого суду Лондона з позовом проти колишніх співвласників, а також до низки компаній, пов'язаних з цими особами.

19 грудня 2017 року Високий суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова і шести компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.

Пан Коломойський заперечував виведення грошей з банку: "У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - казав він у коментарі ТСН.uа.

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