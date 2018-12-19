США "планують повністю вивести війська з Сирії"
США готуються до виведення військ з Сирії. Про це повідомляють одразу кілька американських ЗМІ з посиланням на представників Міноборони країни.
Один з посадовців оборонного відомства розповів телеканалу CNN, що в планах влади "повне і швидке" виведення військ.
Наразі на території Сирії перебувають близько двох тисяч американських військовослужбовців, які в основному займаються тим, що тренують місцеві формування для боротьби з бойовиками "Ісламської держави".
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Президент Дональд Трамп раніше цього року вже обіцяв, що США виведуть свої війська з Сирії "найближчим часом".
Сьогодні він написав у своєму Twitter: "Ми перемогли "Ісламську державу" в Сирії. Для мене це було єдиною причиною, чому ми були там за президентства Трампа".
Вважається, що, попри заяви Дональда Трампа, посадовці з Міноборони США виступають за збереження присутності американських військ у Сирії. Це, на їхню думку, гарантуватиме, що "Ісламська держава" не відновить свої сили в регіоні.
Всього кілька днів тому Бретт МакГарк, спеціальний представник президента США в Глобальній коаліції проти "ІД" заявляв: "Ніхто не каже, що бійці "Ісламської держави" кудись зникнуть. Тут немає наївних людей. Тому ми залишаємося "на землі", аби впевнитися, що в регіоні буде збережена стабільність".
У сирійському конфлікті США наразі підтримують сирійських курдів і Сирійську демократичну армію, які впритул наблизилися до останнього регіону в Сирії, який перебуває під контролем "Ісламської держави".
У Пентагоні інформацію про можливе виведення військ з Сирії поки що не коментують.
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