У Швеції музичний фестиваль "без чоловіків" визнали дискримінаційним

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У Швеції музичний фестиваль Statement, який організатори позиціонували як "захід без чоловіків", визнали таким, що порушує місцеві закони проти дискримінації. Про це йдеться в повідомленні місцевого офісу омбудсмена з питань рівності.

Statement - це дводенний фестиваль, що вперше пройшов у Швеції цього року.

Місцевий комік Емма Ніцкаре вирішила організувати його як відповідь на випадки насильства і сексуальних домагань до жінок на інших фестивалях - зокрема на найбільшому у Швеції фестивалі Bravalla, на території якого у 2017 році сталося зґвалтування.

Тоді ж Ніцкаре запропонувала ідею у своєму Twitter: "Що ви думаєте про те, аби зібрати по-справжньому крутий фестиваль, де не було б чоловіків?".

Публікація отримала велику популярність у соцмережах, про плани проведення "першого в історії фестивалю без чоловіків" написали ЗМІ з усього світу і зрештою захід відбувся.

Цього року його відвідали близько п'яти тисяч жінок, трансгендерів і гендерквірів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емма Ніцкаре, організатор фестивалю

На думку омбудсмена з питань рівності Швеції, правила фестивалю порушують закон про дискримінацію за статевою ознакою, оскільки організатори свідомо зробили усе, аби "певна група людей відмовилася від відвідин фестивалю".

Організатори ж відповіли, що вони "занадто зайняті творенням змін у світі, аби відповідати на це".

Проте додали: "Дуже жаль, що захід, який змінив життя п'яти тисяч жінок, гендерквірів і трансгендерів, не змогли відвідати кілька цисгендерів-чоловіків".

"Успіх фестивалю Statement демонструє: це саме те, що ми хотіли зробити, і рішення омбудсмена цього не змінить".

Жодних штрафів за проведення фестивалю на його організаторів накладено не буде - в офісі омбудсмена визнали, що правила "чоловікам вхід заборонено" на фестивалі суворо не дотримувалися, а отже, постраждалих у справі немає.

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