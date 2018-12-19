"Петрова" і "Боширова" внесли до санкційного списку США

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE

Мінфін США розширив санкційний список і додав до нього Анатолія Чепігу (також відомого як Руслан Боширов) і Олександра Мішкіна (Олександра Петрова), яких британська влада звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

В заяві мінфіну сказано, що офіцери ГРУ "в ході нахабного нападу, що порушує міжнародні норми і зобов'язання Росії, вказані у Конвенції про заборону хімічної зброї", спробували вбити Сергія і Юлію Скрипалів у березні 2018 року за допомогою отруйної речовини "Новачок".

Скрипаль і його донька вижили, постраждав офіцер поліції, а згодом ще два громадянина Великої Британії: у липні 44-річна Дон Стерджес померла від отруєння нервово-паралітичним газом, інший постраждалий - 45-річний Чарлі Роуі зміг вижити.

Британські слідчі дійшли до висновку, що напад на Скрипалів вчинили агенти російської розвідки ГРУ.

"Уряди багатьох країн, зокрема США, Британії, Німеччини, Франції і Канади дали зрозуміти, що відповідальність за напад лежить на російській владі", - сказано у повідомленні мінфіну США.

Загалом до санкційного списку внесли 18 нових імен. В мінфіні зазначають, що більшість з них пов'язані з діяльністю Головного розвідувального управління РФ.

"Ми запроваджуємо нові санкції проти російських оперативників з розвідки, які замішані у кібератаках, спрямованих на втручання у вибори 2016 року, а також у широкому спектрі інших ворожих дій", - заявив голова міністерства фінансів США Стівен Мунчін.

За його словами, йдеться, зокрема, про спроби отримати доступ до комп'ютерів Всесвітнього антидопінгового агентства і серверів Організації з заборони хімічної зброї.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Олександр Петров" и "Руслан Боширов"

Отруєння в Солсбері

Сергія і Юлію Скрипаль отруїли 4 березня цього року. Виконавцями злочину британська влада вважає Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна, які, за інформацією слідчих, є офіцерами російської розвідки.

Російська сторона відкидає звинувачення на свою адресу. Володимир Путіна називав "Петрова" і "Боширова" приватними особами, які не мають жодного стосунку до розвідки. Після його заяви обидва чоловіки дали інтерв'ю телеканалу RT і заявили, що відвідували Британію як туристи.

Поліція ж Британії наполягає, що "Петров" і "Боширов" прибули до Британії 2 березня, 4 березня відвідали Солсбері, обробили ручку вхідних дверей отруйною речовиною і у той же день повернулися до Росії.

Імена і прізвища, як вважає британська поліція, є вигаданими. Пізніше цю інформацію підтвердила група Bellingcat, яка в ході розслідування дійшла до висновку, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" - Анатолій Чепіга, а "Олександра Петрова" - Олександр Мішкін.

США, Німеччина і Франція погодилися з висновками британської сторони щодо того, що до злочину "найімовірніше" причетна російська влада.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.