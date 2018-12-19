Журналіста німецької Spiegel спіймали на вигадуванні текстів

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Der Spiegel, одне з найвідоміших видань у Німеччині, звільнило журналіста Клааса Релотіуса, який вигадував деталі і цитати для матеріалів, що публікувалися на сторінках журналу.

В офіційній заяві видання з цього приводу сказано, що Релотіус "великою мірою підробляв свої історії та вигадував героїв".

При цьому, кажуть у Der Spiegel, під сумнів потрапили зокрема й матеріали, які номінувалися на журналістські премії.

Сам Клаас Релотіус визнав, що обманював читачів принаймні у 14 статтях, які писав для Spiegel.

Внутрішнє розслідування щодо журналіста розпочали після того, як колега, з яким Релотіус працював над однією історією, поділився з керівництвом сумнівами щодо правдивості даних, які той отримав.

Зрештою стало очевидно, що Релотіус публікував вигадану інформацію "цілеспрямовано" і "регулярно", кажуть у Spiegel.

Приміром, журналіст вводив у статті героїв, з якими насправді ніколи не спілкувався, - при цьому він цитував їхні слова, нібито сказані йому під час особистих зустрічей.

Загалом з 2011 року тільки у друкованій версії журналу вийшло близько 60 його текстів - сам журналіст каже, що більша частина з них все ж була правдивими.

Пан Релотіус погодився зі звільненням, визнав свою провину і вибачився перед читачами.

В керівництві видання заявили, що "шоковані" тим, що сталося, і назвали скандал "найнижчою точкою у 70-річній історії журналу".

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