Мати з Ємену пустили в США для відвідин її смертельно хворого малюка

Копирайт изображения AFP Image caption Дворічний Абдалла Хасан у лікарні із своїм батьком

Адміністрація Дональда Трампа послабила заборону на в'їзд до США, яка існує для громадян Ємену, аби жінка з цієї країни могла відвідати свого дворічного сина в американській лікарні.

Шаіма Свілех, яка зараз живе в Єгипті, прибула до Каліфорнії пізно ввечері у середу.

Її син, дворічний Абдалла Хасан, народився з хворобою головного мозку, і лікарі з дитячої лікарні в Сан-Франциско кажуть, що він не зможе вижити.

Спочатку матері дитини не дозволяли в'їзд в США.

Батько Абдалли, 22-річний Алі Хасан, заявив, що візит дозволить подружжю "з гідністю пройти траурний період".

Держдепартамент США надав пані Свілех дозвіл на в'їзд до США у вівторок вранці, повідомляє Рада американсько-ісламських відносин (CAIR), некомерційна правозахисна група, яка представляє родину.

За інформацією CAIR, тисячі листів надійшли американським посадовцям разом з повідомленнями у Twitter та листами від членів Конгресу на підтримку родини та дозволу в'їзду для пані Свілех.

"Громадський вияв підтримки цієї родини був неймовірним", - заявив адвокат CAIR в Сакраменто Сад Швілем.

Чому жінці не дозволяли в'їзд в США

Малюк Абдалла та його батько є громадянами США, але пані Свілех є громадянкою Ємену.

Родина переїхала до Єгипту, коли Абдаллі було вісім місяців, аби уникнути громадянської війни в Ємені, .

Три місяці тому батько Абдалли привіз сина у каліфорнійську лікарню. Коли лікарі повідомили про невтішний діагноз, пані Свілех спробувала отримати візу до США. Їй надійшов лист з відмовою від Держдепартаменту США з посиланням на чинну заборону на подорожі до США для громадян Ємену.

Копирайт изображения CBS

Кого стосується заборона на подорожі в США

На початку 2017 року адміністрація Дональда Трампа видала розпорядження про заборону подорожей до США громадянам Ірану, Північної Кореї, Венесуели, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Влітку 2018 року розпорядження підтримав Верховний суд США.

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