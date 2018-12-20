У Сенаті США закликають до "жорсткої операції" в Керченській протоці

Копирайт изображения Getty Images Image caption 25 листопада російські прикордонники захопили три українські кораблі та 24 українських військових моряків, що спричинило ескалацію конфлікту між Росією та Україною

У Сенаті США виступили за "жорстку операцію" щодо звільнення Керченської протоки для навігації. До такого кроку президента Дональда Трампа закликала майже половина американських сенаторів.

Автори резолюції, яку підписали 39 зі 100 членів Сенату, вважають, що також має бути відповідь на дії Росії в Керченській протоці.

25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь, захопили в Азовському морі три українські кораблі та поранили трьох українських моряків. Усі 24 українські військові моряки на борту кораблів були арештовані і відправлені до в'язниці у Москву.

Українська влада назвала захоплення кораблів та моряків відкритим актом агресії. Росія натомість звинуватила Україну у "провокації".

26 листопада Верховна Рада схвалила указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану в окремих регіонах Україні терміном на 30 днів.

Резолюцію підготували голова сенатського комітету з національної безпеки, республіканець Рон Джонсон і партійний організатор демократів в Сенаті Річард Дурбін.

Рон Джонсон також очолює підкомітет Сенату з безпеки в Європі. Резолюцію підписав, зокрема, голова сенатського комітету з питань збройних сил Джим Інхоф.

"США і наші союзники мають негайно відреагувати на військову агресію Росії в Керченській протоці сильним та рішучим кроком, - сказав Джонсон. - Проведення міжнародної морської операції зі свободи навігації має забезпечити безпечний прохід з Чорного моря в Азовське". На його думку, саме таку відповідь "повинен побачити Путін".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські сенатори, що підписали резолюцію, вважають, що США з союзниками мають звільнити Керченську протоку для навігації

Резолюція закликає президента Трампа спільно з союзниками "швидко провести" потужну операцію зі звільнення Керченської протоки для навігації. Вона має продемонструвати "підтримку міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод" і забезпечити безпечний прохід суден через Керченську протоку та Азовське море. Сенатори вважають, що такий крок "дасть відсіч надмірним територіальним претензіям Росії".

Які заходи пропонують сенатори?

Підписана сенаторами резолюція закликає НАТО посилити військово-морську присутність у Чорному морі, а президента США - збільшити обсяг військової допомоги Україні і надати їй підтримку з боку Держдепартаменту і Міноборони, особливо для посилення її військово-морських можливостей. Це має допомогти Україні "захиститися від подальшої російської агресії".

Крім того, сенатори закликають президента запровадити нові санкції проти Росії за допомогою акту "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій". Вони також вважають, що проект будівництва трубопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини має бути скасований, до чого раніше закликали і в Європарламенті.

"Нещодавні провокаційні військові дії Росії, а також викриття її великої кампанії щодо дезінформації в кіберпросторі - попередження всьому світу, що Володимир Путін не має наміру припиняти свою агресивну політику щодо Заходу і України", - сказав сенатор Дурбін.

"Україна - на передовій лінії фронту боротьби Володимира Путіна проти вільного світу", - заявив глава комітету з питань збройних сил сенатор Інхоф. Захоплення кораблів у Керченській протоці, на його думку, позначило небезпечну ескалацію російсько-українського конфлікту.

"Ми маємо відповісти - і відповісти силою, слабкість тільки спровокує подальшу агресію", - упевнений він. Сенатор також вважає, що США повинні допомогти Україні посилити флот.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Інхоф закликав "відповісти силою" Росії і посилити військову допомогу Україні

"Україна ніколи не просила Америку або Європу вести їхню війну замість них самих. Вони просили тільки дати їм те, чим захищатися. Українці потребують нашої допомоги і заслуговують її", - додав Інхоф.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що США "не подобається" те, що відбувається у Керченській протоці, і скасував свою зустріч з Путіним на полях саміту G-20 в Аргентині.

Росія резолюцію сенаторів поки не прокоментувала.

Що планує Україна

В інтерв'ю ВВС News Україна секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Україна організує новий прохід кораблів через Керченську протоку.

"Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму", - зазначив він.

Олександр Турчинов додав, що Україна запропонує партнерам, зокрема представникам ОБСЄ та міжнародних організацій, взяти участь у цьому проході з українських чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі.

Він також повідомив, що поки ініціатива України щодо проходу кораблів НАТО до Азовського моря не отримала відповіді.

Якою є позиція Росії

28 листопада президент Росії Володимир Путін назвав конфлікт, внаслідок якого були захоплені українські кораблі, "прикордонним інцидентом".

"Це провокація, організована чинною владою. Думаю, що і президентом чинним - напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив він.

У ФСБ стверджують, що українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію" і порушили державний кордон Росії, а вогонь був відкритий після того, як українські кораблі привели в боєготовність своє озброєння.

19 грудня речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала заяву Олександра Турчинова про новий прохід українських кораблів через Керченську протоку "оголошенням чергової провокації".

"Це оголошення чергової провокації, що має такий самий провокативний характер. Воно абсолютно безвідповідальне і покликане лише погіршити ситуацію, коли багато партнерів України намагаються зняти напруженість і знайти шляхи деескалації", - зазначила вона.

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