Мінфін США вирішив зняти санкції з "Русала" Олега Дерипаски
Мінфін США ухвалив рішення протягом 30 днів виключити компанію "Русал" Олега Дерипаски з санкційного списку. Особисто бізнесмен залишиться під санкціями.
Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) в середу повідомило Конгрес про рішення зняти санкції з групи компаній En+, "Русал" та ВАТ "Євросибенерго".
Як говориться в повідомленні OFAC, частка Дерипаски в En+ буде знижена з 70% до 44,95%. В "Русалі" в російського бізнесмена може залишитися пряма участь в акціонерному капіталі у розмірі 0,01%, дивіденди від якого надходитимуть на заблокований рахунок.
"Ми підкреслюємо, що сам Дерипаска залишиться в списку санкцій", - йдеться в повідомленні.
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Одним з можливих власників пакету Дерипаски в En+ може стати банк ВТБ або інша фінансова організація, яка не перебуває в списку санкцій (SDN-list), уточнює OFAC. Частину акцій бізнесмен має передати благодійному фонду.
OFAC залишає за собою право повернути до санкційного списку пов'язані з Дерипаскою компанії, якщо вони порушать умови, на яких їх погодилися вивести з-під санкцій.
Дерипаска і вісім його активів, зокрема, компанія-виробник алюмінію "Русал", були внесені до санкційного списку Міністерства фінансів США 6 квітня.
Того ж місяця в Мінфіні США заявили, що готові зняти санкції з "Русала", якщо Дерипаска знизить свою частку в компанії нижче контрольної (частка Дерипаски в En+ становить 66,08%, через цю компанію він володіє 48,13% в "Русалі"). Крім того, компанія мала звернутися в OFAC з проханням про виключення з санкційних списків.
Незабаром в En+ повідомили, що Дерипаска погодився знизити частку в En+ нижче 50%. Це йому запропонував зробити незалежний голова ради директорів En+ лорд Грегорі Баркер, ішлося в документах компанії.
"План Баркера"
У липні стало відомо, що представники En + направили в міністерство юстиції США план порятунку холдингу від санкцій, що отримав назву "План Баркера". Він передбачав скорочення частки Дерипаски в En+ нижче 50%, а також виключення бізнесмена і його соратників з ради директорів холдингу.
Також у плані йшлося, що Дерипаска та члени його родини мають передати активи в траст, узгоджений з OFAC. Кандидатури незалежних членів рад директорів En+ теж потрібно було узгодити з цим підрозділом мінфіну США, що відповідає за санкції.
Крім того, план передбачав створення спеціального рахунку, на який будуть перераховуватися фінансові надходження від En+ на адресу Дерипаски, аби він не міг отримувати вигоду від роботи компанії, поки знаходиться під санкціями.
У 2017 році прізвище Дерипаски неодноразово згадувалося в американській пресі у зв'язку з історією про можливе втручання Росії в президентські вибори в США. У березні минулого року агентство AP повідомило, що екс-глава виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт протягом декількох років працював на Дерипаску для просування інтересів Володимира Путіна в США. Бізнесмен звинувачення заперечував.
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