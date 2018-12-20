Швейцарія продовжила заморозку активів Януковича

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Уряд Швейцарії продовжив заморозку активів Віктора Януковича та його оточення ще на рік, йдеться у повідомленні влади країни.

"На своєму засіданні 19 грудня 2018 року Федеральна рада (уряд країни) ухвалила продовжити на один рік запобіжне заморожування активів вигнаних президентів Бена Алі (Туніс) та Януковича (Україна) та їхнього оточення", - йдеться в повідомленні.

Уряд країни відзначає, що метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та цими двома державами.

Рішення про заморозку активів терміном на рік влада Швейцарії вперше ухвалила у лютому 2014 року і відтоді щороку продовжує.

Всього під заморозку підпадає 70 мільйонів швейцарських франків (1,95 мільярда гривень).

5 грудня 2018 року судді Оболонського районного суду Києва після 89 засідань у справі щодо можливої державної зради колишнього президента України Віктора Януковича, пішли у нарадчу кімнату для винесення вироку.

Коли оголосять вирок - поки не відомо.

У середині листопада захисники екс-президента заявили, що через травму Віктор Янукович не може виступити у суді з останнім словом. Але судді відмовили адвокатам у тимчасовій зупинці процесу через стан здоров'я підсудного.

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