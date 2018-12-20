Медведчук у Москві обговорював з Путіним звільнення українських моряків
Віктор Медведчук їздив до Москви, аби обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним звільнення українських військових, захоплених 25 листопада у Керченській протоці.
"Стосовно обміну, ми займались увесь час... Пан Медведчук за дорученням Порошенка це робив. І нещодавно зовсім приїжджав до Москви і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих у Керченській протоці, вірніше у Чорному морі", - сказав президент РФ під час підсумкової прес-конференції 2018 року.
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Він додав, що обговорював долю моряків з Медведчуком, але "ці питання можна буде вирішувати після завершення кримінальної справи".
На прес-конференції 16 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що Віктор Медведчук з весни цього року не бере участі у переговорах в Мінській контактній групі.
"Де-факто Медведчук на цих переговорах є представником Путіна і, можливо, єдиним джерелом для донесення цієї інформації", - сказав тоді президент України.
Сам інцидент у Керченській протоці Путін знову назвав провокацією.
"По-перше, констатуємо, що це була провокація - це вже правильно", - сказав Путін.
"Навіщо потрібен нашим українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло. Там вибори й потрібно загострювати, аби підняти рейтинг одного з претендентів на посаду президента. Тут я маю на увазі чинного президента, чинну владу", - відзначив російський президент.
"Розраховували, що хтось загине і велике незадоволення, я бачу, викликало у правлячих кіл те, що ніхто не загинув", - додав Путін.
Захоплення моряків
25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.
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24 українців, які перебували на кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО у Москві. Через деякий час до них допустили українських консулів.
Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових у порушенні державного кордону.
Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.
Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.
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