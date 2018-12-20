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Президент Росії Володимир Путін вважає, що створена 15 грудня Православна церква України є "розкольницькою церквою Стамбульського приходу".

"Те, що сьогодні відбувається у православ'ї, це, як у нас в народі кажуть, розумом не зрозуміти. Це пряме втручання держави у церковне релігійне життя. Такого не було ніколи з часів Радянського Союзу", - сказав президент РФ під час підсумкової прес-конференції 2018 року.

"На жаль, в Україні це відбувається, створили об'єднану розкольницьку церкву Стамбульського приходу. Не подобається Московського, буде Стамбульського приходу", - відзначив Путін.

За його словами, УПЦ Московському патріарху "фактично повністю незалежна" і робить все самостійно, в тому числі призначає ієрархів.

Він підкреслив, що її зв'язок з Москвою виключно духовний - "згадували на проповідях патріарха Московського".

"РПЦ Московського патріархату в Україні, вона... тобто не РПЦ, а Українська православна церква Московського патріархату - вона повністю була незалежна", - сказав він.

"Зараз подивіться, яка залежність настає від Туреччини, від турецького патріархату, там і призначення й інше, дуже багато. І гроші. Я думаю, що це основний мотив Варфоломія - підкорити цю територію, а потім заробляти на цьому", - додав Путін.

Президент Росії також вважає, що у діях Варфоломія є й роль "підказки з Вашингтону". Він додав, що з цього питання "у Київ" дзвонив держсекретар США Майк Помпео.

Путін сказав, що його хвилює "переділ власності, який після цього почнеться... він може отримати дуже важкий характер, навіть кривавий".

Проте міжнародна спільнота не висловлювала таких занепокоєнь. З обранням голову новоствореної церкви привітали, серед інших, Майк Помпео, Вселенський патріарх Варфоломій та голова УГКЦ Святослав, а про його обрання повідомило й офіційне видання Святого Престолу.

Нова церква

15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий православний собор, у роботі якого взяли ієрархи Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина ієрархів УПЦ Московського патріархату.

За результатами собору в Україні створили помісну Православну церкву України, а її головою обрали 39-річного митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Сергія Думенка), який був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 15 грудня створили помісну церкви України, а митрополитом Київським обрали Епіфанія

6 січня новообраний голова церкви має поїхати до Константинополя і під час співслужіння з Вселенським патріархом отримати томос про автокефалію.

Після цього вже можна буде говорити про остаточне створення Православної церкви України.

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