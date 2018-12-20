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Телеканал RT (Russia Today), що фінансується російською державою, визнали винним у порушенні британського кодексу телерадіомовлення під час висвітлення отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері.

Британський медіарегулятор Ofcom заявив, що канал порушив принцип неупередженості в семи випадках протягом шести тижнів цього року.

Ofcom розглядає можливість запровадити санкції проти телеканалу.

В RT заявили, що розчаровані висновками регулятора.

Під час розслідування медіарегулятор вивчив десять програм, які транслювалися на RT з 17 березня до 26 квітня цього року.

У семи з них Ofcom виявив порушення принципу неупередженості, якого мають дотримуватися телерадіомовники в Британії, висвітлюючи політичні питання.

Два з семи порушень стосувалися програми, яку вів колишній британський парламентар Джордж Гелловей, де ставився під сумнів зв'язок між отруєнням у Солсбері та Росією.

Серед інших порушень були випадки, коли ведучі не намагалися ставити критичні питання гостям студії із суперечливих тем, а натомість просто погоджувалися з ними.

Крім того, програми та сюжети про конфлікт у Сирії висвітлювалися виключно з проросійської точки зору, без надання альтернативної.

Ці сім випадків разом становлять серйозне порушення правил телерадіомовлення, заявили в Ofcom.

"Ми повідомили RT, що збираємося розглянути накладення передбачених законом санкцій. Зараз у мовника є можливість надати свої пояснення, які ми розглянемо перед нашими подальшими діями", - заявили в Ofcom.

Приводом для пошуку можливих порушень стали скарги глядачів та власний моніторинг, який проводить регулятор, повідомили в Ofcom.

Як відреагував RT?

В RT заявили, що "надзвичайно розчаровані" висновками Ofcom, зазначивши, що у своїй роботі завжди дотримуються правил регулятора.

"Ofcom, ймовірно, не зовсім узяв до уваги аргументи, які ми надали під час розслідування. Регулятор не приділяє достатньої уваги правам каналу RT та його глядачам", - йдеться у заяві прес-служби RT.

Телеканал також заявляв, що не порушував принципу неупередженості, оскільки його глядачі очікують почути на каналі проросійську точку зору, який би суперечив точці зору британського уряду, "переважно наявній" в британських ЗМІ щодо питань на кшталт війни в Сирії чи отруєння в Солсбері.

"RT має в Британії досить невелику аудиторію і є відкрито російським, висвітлюючи альтернативну точку зору", - заявили на каналі, коментуючи розслідування, наголосивши, що вони не є британським телерадіомовником.

Не вперше

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Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom - незалежна організація, яку не контролює уряд.

Подібні розслідування щодо RT Ofcom уже проводив. Зокрема у 2014 році Ofcom виявив порушення мовного кодексу Британії у кількох програмах RT, у тому числі в документальному фільмі "Україна. Біженці".

Того ж року британці поскаржилися на це медіа через висвітлення катастрофи MH17.

Тоді Ofcom попередив телеканал, якщо подібні порушення повторяться, то регулятор вдасться до подальших дій, серед яких і введення санкцій.

У 2012 році британський медіарегулятор заявив, що новинний випуск про Сирію на телеканалі RT порушує стандарти неупередженості.

Тоді Ofcom викликав представників телеканалу, аби розтлумачити їм приписи британського кодексу мовлення. До таких самих дій регулятор вдався у 2014 році після висвітлення російським телеканалом подій в Україні.

У Британії аудиторія RT є відносно невеликою - за день телеканал охоплює в середньому лише 122 тисячі людей, маючи частку 0,02%.

Для порівняння, у телеканала BBC News аудиторія становить 2,6 млн людей, а у Sky News - 1,6 млн, згідно з даними рейтингової агенції Barb.

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