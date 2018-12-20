Копирайт изображения AARON TURSS Image caption Десятки тисяч пасажирів постраждали від хаосу, спричиненого появою безпілотників над аеропортом

Тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту Гатвік після того, як аеропорт закрили через безпілотники, які помітили поблизу злітної смуги.

Десятки рейсів затримано. Літаки, що прямують у Гатвік, перенаправляють в інші аеропорти та міста, зокрема Хітроу та Лутон, а також у Манчестер, Кардіфф, Париж та Амстердам.

Літак МАУ, що прямував з Києва до аеропорту Гатвік, перенаправили в Бірмінгем. Польоти в аеропорт в Гетвік тимчасово призупинили.

Колапс торкнувся близько десяти тисяч пасажирів.

За словами операційного директора аеропорту Кріса Вудруфа, спеціалісти шукають дрон, який востаннє бачили в повітрі у четвер, 20 грудня, опівдні за місцевим часом.

Відповідальних за запуск дронів поки не знайшли.

В аеропорту заявили, що злітно-посадкову смугу не відкриють, поки це не буде безпечно.

Місцева поліція заявила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом, але був "навмисним актом" для порушення роботи.

У четвер, 20 грудня, з аеропорту Гатвіку мали вилетіти або приземлитися в ньому близько 110 тис. пасажирів на 760 рейсах.

Що сталося?

Копирайт изображения PA Image caption Багатьом пасажирам довелося провести кілька годин у літаку

Вперше аеропорт закрили о дев'ятій годині вечора в середу, 19 грудня, коли над злітним полем помітили два безпілотними.

Близько третьої ночі смугу відкрили, але вже за 45 хвилин аеропорт знову закрили через нові повідомлення про дрони в повітрі.

Кріс Вудроф розповів BBC, що два безпілотники літали над парканом уздовж периметра злітного поля і час від часу наближалися до злітно-посадкової смуги. Це призвело до збоїв в розкладі роботи аеропорту.

За словами очільника летовища, 20 поліцейських загонів шукають операторів дронів.

Копирайт изображения PETER MACDIARMID/LNP Image caption На летовище прибула озброєна поліція

Поліція вирішила не збивати безпілотники через побоювання, що кулі можуть потрапити в прилади керування злітно-посадковою смугою.

"Щоразу, коли ми гадаємо, що наблизилися до оператора, дрон зникає, а коли ми збираємося відкрити аеропорт, дрон знову з'являється", - розповів пан Вудроф.

У Великій Британії польоти безпілотників суворо регламентуються. Зокрема, заборонено польоти дронів у радіусі одного кілометра від аеропортів та аеродромів.

Адміністрація аеропорту вибачилася за незручності і запевнила, що авіалінії роблять все можливе, щоб забезпечити пасажирам місця в готелях або надати їм альтернативні способи продовжити шлях.

Вісім годин у літаку

Близько 11 тисяч пасажирів очікують на свої рейси в терміналах Гатвіка. Сотні людей перенаправили в літаках в лондонські аеропорти Хітроу, Лутон та Станстед або в інші міста, зокрема Манчестер, Кардіфф та Бірмінгем або навіть Париж та Амстердам.

Пасажир Крістофер Лістер, який прямував у Лондон з Києва у середу, 19 грудня, опублікував фотографію з борту свого рейса, яку, за його словами, він зробив через шість годин після того, як літак, що прямував до Гатвіка, сів у Бірмінгемі.

"Рейс з Києва до Гетвіка мав приземлитися вночі о 21.45. Ми приземлилися в аеропорту Бірмінгема. Зараз майже 4 ранку, досі в літаку, без їжі чи інформації від нашого екіпажу. Вийти не дозволяють. Люди сплять на всіх сидіннях та підлозі", - написав Крістофер Лістер.

З Києва до лондонського аеропорту Гатвік літають рейси МАУ.

В авіакомпанії підтвердили ВВС, що у середу, 19 грудня, рейс PS113 Київ-Лондон перенаправили на запасний аеродром у Бірмінгемі.

"Оскільки аеропорт Гатвік поки що не має можливості приймати та відправляти рейси, пасажирів було доставлено з Бірмінгема до місця призначення наземним транспортом", - зазначили в прес-службі авіакомпанії.

За словами прес-служби, пасажири вимушено перебували на борту літака понад 8 годин, оскільки забрало багато часу отримати дозвіл від аеропорту Бірмінгема, прикордонної та митної служб.

Також чимало часу пішло на організацію процесу висадки пасажирів та доставки їх до терміналу, оскільки МАУ не має контрактів з місцевими хендлінговими компаніями, повідомили в прес-службі авіакомпанії.

"На превеликий жаль, авіакомпанія МАУ та наземні служби не мали технічної можливості організувати харчування для пасажирів. Окрім МАУ, заручниками ситуації в Бірмінгемі стали ще близько 10 перевізників, що виконували рейси до Гетвіка", - повідомили BBC у прес-службі МАУ.

За словами прес-служби, польоти між Києвом та аеропортом Гатвік наразі призупинили до моменту отримання дозволу з британської сторони.

"Діти спали на підлозі"

Копирайт изображения EDDIE MITCHELL Image caption За словами пасажирів, перед ними стояв вибір - ночувати на підлозі в аеропорту або шукати нічліг у готелях поблизу

Пасажирка Кася Яворска летіла зі своїм хлопцем у Гатвік з Глазго, але їхній рейс перенаправили в інший лондонський аеропорт Лутон.

Вона розповіла ВВС, що вони просиділи в літаку ще дві години. Після цього їх пересадили в автобус і відправили в Гатвік, звідки пара мала продовжити подорож до Стамбула.

Кіпріот Андрі Купріяну прямував з Лондона додому, описав ситуацію так: "Там були вагітні жінки, одна з них спала на підлозі. Були люди з немовлятами, які провели тут всю ніч. Ми бачили людей, які спали в інвалідних візках. Маленькі діти спали на підлозі".

Люк Маккоміскі, чий рейс приземлився в Манчестері, розповів, що люди просиділи в літаку більш ніж три години.

"Нам сказали, що для нас організують автобуси, коли ми виберемося в термінал. Натомість був лише хаос, і у них було лише два автобуси, а таксі хотіли по 600 фунтів за те, щоб дістатися в Гатвік", - розповів пасажир.

В управлінні цивільної авіації Великої Британії заявили, що вважають подію "надзвичайною ситуацією", тому авіалінії не зобов'язані виплачувати фінансові компенсації пасажирам.

Однак Алекс Ніл з організації прав споживачів "Which?" розповів, що пасажири "все одно мають право отримувати їжу, проживання в готелях або трансфери".

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