Грип в Україні: за тиждень захворіли 213 тисяч людей. Де найгірша ситуація?

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Лише протягом останнього тижня на грип в Україні захворіли 213 тисяч людей, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві зазначають, що говорити про епідемію на національному рівні поки рано, але епідемічні пороги вже зараз перевищені у дев'яти областях - Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській.

За даними МОЗ, 66,7% хворих - це діти віком до 17 років. Протягом тижня рівень захворюваності серед дітей зріс на 3,5%, серед дорослих - на 7,2%.

Внаслідок вірусу грипу типу А (Н3N2) і коронавірусу померли вже двоє людей.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні наразі становить 535,5 на 100 тисяч населення. Найпоширенішим вірусом є A(H3N2).

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В МОЗ нагадують, що найкращий спосіб боротьби з грипом - це профілактика шляхом вакцинації. Всього одне щеплення захищає від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів впродовж усього сезону грипу

Водночас у відомстві радять уникати надмірного використання ліків і застосування бездоказових методів лікування чи профілактики грипу та ГРВІ.

Ефективність наступних методів наразі не доведена, кажуть в міністерстві:

теплові процедури

фітотерапія

вітаміни

інтерферони

гомеопатичні препарати

антибіотики для профілактики

Грип - гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Передається переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти.

Щорічно вірусом грипу заражаються майже 5 мільйонів людей в усьому світі, близько чверті мільйона помирають від нього.

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