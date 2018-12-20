"В них параноя": як автори "Гри престолів" борються зі зливами сюжету

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Зірка "Гри престолів" Ієн Глен розповів про методи, за допомогою яких автори серіалу борються з можливими "зливами" сюжету останнього сезону.

"В них зараз повна параноя щодо того, що хтось дізнається про деталі серіалу і розкриє їх", - каже Глен.

За його словами, навіть актори стрічки могли читати сценарій виключно з планшетів, на які були встановлені додаткові засоби безпеки.

"Мушу визнати, для акторів це було деякою проблемою", - розповідає Ієн Глен.

Раніше про подібні способи боротьби зі "зливами" розповідав інший актор "Гри престолів" Ніколай Костер-Вальдау.

В одному з інтерв'ю він заявив, що знімальній групі відмовилися видавати роздруківки сценарію - всі отримували його виключно у цифровому вигляді. Після того, як зйомки сцени закінчувалися, сценарій автоматично видалявся.

"Цього року вони були дуже суворі у своїх вимогах. Секретність досягла божевільного рівня", - ділився своїми враженнями Костер-Вальдау.

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Емілія Кларк, виконувачка ролі Дейнеріс Таргарієн, у свою чергу розповідала, що заради секретності автори "Гри престолів" знімають одразу кілька альтернативних кінцівок серіалу.

Очікується що восьмий (і останній) сезон "Гри престолів" вийде на екрани в квітні 2019 року.

Ієн Глен каже, що завершення серіалу буде "абсолютно феноменальним".

За його словами, самі актори були шоковані тим, якою буде розв'язка "Гри престолів". Проте спільний консенсус полягав у тому, що всі лишилися від неї у захваті.

"Чесно, ці шість епізодів абсолютно феноменальні. Сценаристи дійсно вдало з усім розібралися, а це було не просто".

Перший сезон "Гри престолів", заснований на циклі романів Джорджа Р.Р. Мартіна "Пісня льоду й полум'я", вийшов на екрани у 2011 році.

Серіал вважається одним з найуспішніших в історії телебачення. Минулого року останній епізод сьомого сезону зібрав біля екранів рекордну кількість глядачів.

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