У шлунку змії знайшли невідому науці рептилію

Копирайт изображения Campbell et al./Journal of Herpetology Image caption Загадкова змія

Рештки нової, невідомої науці змії знайшли в травному тракті коралового гаспида, якого виловили у Центральній Америці.

Додаткову пікантність сенсаційному відкриттю додає той факт, що місцеві фермери спіймали аспіда 40 з гаком років тому на півдні Мексики - і всі ці роки вміст його шлунка простояв заспиртованим в банці.

Коралові аспіди - рід отруйних змій, відомий своїм яскравим забарвленням з чорних, жовтих і червоних кілець. До їхнього раціону входять переважно дрібні ящірки і змії, земноводні і великі комахи.

Тому, коли у 1976 році американські вчені виявивили в шлунку гаспида іншу змію, вони спочатку не здивувалися - допоки через кілька десятиліть не спробували з'ясувати, що це за плазун.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Коралові аспіди відомі своїм яскравим забарвленням

Тут-то і з'ясувалося, що він не відповідає жодному з відомих науці й описаних видів. Зокрема в нижній частині хвоста біологи виявили великі нерозділені пластини, геміпеніс (репродуктивний орган самців змій) виявився незвичайної форми, а череп змії - більш витягнутим, ніж у відомих споріднених видів.

Вчені Техаського університету, які зробили це відкриття, дали загадкового виду відповідну назву - Cenaspis aenigma, що перекладається як "загадкова змія на вечерю" (cena - вечеря, aspis - змія, aenigma - загадка).

Це досить невелика змія однорідного світло-коричневого кольору. Описаний екземпляр - дорослий самець, його довжина - всього 258 мм.

Поки що виявлений напівперетравлений екземпляр - єдиний відомий представник нового виду. Вчені підкреслюють, що для його більш точного опису і класифікації потрібно буде відловити живого представника.

Копирайт изображения Campbell et al./Journal of Herpetology Image caption Так, на думку вчених, напівперетравлена змія виглядала за життя

Якщо судити за деякими характеристиками скелета, то більшість часу змія проводить під землею, а її найближчі родичі - це сліпі неотруйні змії, що живуть в Південній Америці і деяких країнах Карибського басейну і харчуються переважно хробаками.

Якщо це дійсно так, і вид живе в основному під землею, це може пояснити, чому його представники не потрапили на очі жодній із численних наукових експедицій.

Однак на череві змії виявили дивні кольорові позначки, не характерні для інших видів, а зуби і будова щелеп дозволяють припустити, що загадкова рептилія харчувалася і твердою їжею на зразок великих комах і членистоногих.

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