США висунули звинувачення двом хакерам, які пов'язані з китайською розвідкою

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Мін'юст США висунув звинувачення двом хакерам, які імовірно пов'язані з китайською розвідкою. За версією слідства, вони атакували понад 45 компаній за останні 10 років. Обвинувачені американською владою китайці залишаються на свободі.

Звинувачення проти двох громадян Китаю висунула прокуратура Південного округу Нью-Йорка. У заяві, яку прокурор Джеффрі Берман подав до суду Манхеттена, йдеться, що Чжу Хуа і Чжан Шилун офіційно працювали в компанії під назвою Huaying Haitai в Китаї.

Насправді ж, як стверджує держобвинувачення, Хуа і Шілун належали до хакерського угруповання APT10 і діяли у співпраці з міністерством державної безпеки Китаю. Угруповання також відоме під назвами Red Panda, Stone Panda і CVNX.

Копирайт изображения AFP Image caption Заступник генпрокурора Розенштейн вимагає, щоб Китай припинив свої незаконні дії

"Обурює, що американські компанії та урядові установи витратили роки на дослідження і долари на розвиток своєї інтелектуальної власності, в той час як обвинувачені просто вкрали її і отримали безкоштовно. Як нація, ми не допустимо, щоб таке нахабне злодійство залишилося без контролю", - сказав Берман.

За словами заступника генпрокурора Рода Розенштейна, хакери надали китайській розвідці доступ до конфіденційної ділової інформації. "Це прямий обман і крадіжка, і це дає Китаю несправедливу перевагу за рахунок законослухняних підприємств і країн", - зазначив він.

Справу хакерів розслідувало ФБР. За даними американського слідства, принаймні з 2006 до 2018 року Хуа і Шилун зламували комп'ютери з метою крадіжки інтелектуальної власності, а також конфіденційної ділової та технологічної інформації. Зокрема, вони атакували:

щонайменше 45 комерційних і оборонних підприємств як мінімум в 12 американських штатах;

сервери компаній, що надають послуги обчислювальних центрів і хостинг, а також їх клієнтів (і комерційних, і державних) як мінімум в 12 країнах, серед яких США, а також Великобританія, Бразилія, Канада, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Японія, Швеція, Швейцарія і ОАЕ. Які саме компанії постраждали від дій хакерів, в документі прокуратури не уточнюють, але кажуть, що жертвами стали компанії, що займаються авіаційними, космічними і супутниковими технологіями, а також підприємства, що працюють в сфері фармацевтики і в сфері видобутку нафти і газу;

державні органи США: зокрема, хакери зламали комп'ютерні системи ВМС США і викрали персональні дані більш ніж 100 тисяч людей, зокрема їх імена, номери страховок, телефони, адреси електронної пошти, дати народження, інформацію про зарплати. Всього хакери скомпрометували 40 комп'ютерів. Також вони атакували комп'ютери, пов'язані з лабораторією реактивного руху НАСА;

Хуа і Шілуна американська влада звинувачує в змові для проведення кібератак, в змові з метою здійснення шахрайства, а також крадіжці особистих даних за обтяжувальних обставин.

Голова ФБР Крістофер Рей визнав, що обвинувачені громадяни Китаю перебувають "поза юрисдикцією США".

У спільній заяві держсекретаря Майка Помпео і секретаря департаменту внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен йдеться, що США стурбовані тим, що Китай порушив свої зобов'язання щодо відмови від проведення або підтримки кібератак.

"США вдадуться до належних заходів для захисту наших інтересів", - наголосили в заяві.

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