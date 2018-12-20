Німецькі аеропорти перевели на режим посиленої охорони

Копирайт изображения EPA Image caption Сигнал тривоги першим подали в аеропорту Штутгарта на південному заході Німеччини

В найбільших аеропортах Німеччини оголосили стан тривоги після того, як в аеропорту Штутгарта помітили чотирьох підозрюваних терористів.

В поліції заявляють, що розшукують батька та сина з Північного Рейну-Вестфалії. Двох інших підозрюваних помітили, коли вони фотографували термінал та злітну смугу аеропорту.

Докладні дані про підозрюваних німецькій поліції передали спецслужби Марокко.

Це сталося через тиждень після теракту у Франції.

29-річний Шеріф Шекатт вбив трьох людей на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, який розташований за 150 кілометрів від Штутгарта.

Поліція розповіла громадському телеканалу ARD про те, що в німецьких аеропортах сили безпеки перевели у стан підвищеної готовності, а веб-сайт Bild зазначив, що попередження розіслали по 14 найбільших траспортних вузлах країни.

"Спроби шпигунства"

З моменту нападу у Страсбурзі, підозрілі дії виявили у Штутгартському аеропорту, а також в аеропорту Шарля де Голля у Парижі, повідомляє програма SWR.

Батько та син потрапили в об'єктиви камер спостереження, коли знімали фотографії навколо аеропорту, але чоловіки зникли до того, як прибула поліція.

Повідомляють, що імені підозрюваних, а також подробиці їхнього спілкування, спецслужби Марокко передали німецькій поліції.

Німецька поліція не підтверджує цього, але прес-секретар Роман Строгмайер заявив: "Ми маємо інформацію, яку на даний момент не можемо оцінювати однозначно".

Також він повідомив веб-сайту Bild: "Ми виявили спроби шпигунства в аеропорту Штутгарта та у співпраці із поліцією посилили наші заходи безпеки в аеропорту".

Перед Різдвом у 2016 році джихадист з Тунісу Аніс Амрі на вантажівці в'їхав у різдвяний ярмарок у Берліні, вбивши 12 людей та поранивши ще десятки.

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