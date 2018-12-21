Гітаристу довелося грати під час операції на мозку

Копирайт изображения Фото надано Муса Манзіні Image caption Муса Манзіні грає на гітарі, поки лікарі видаляють йому пухлину

Південноафриканський джазовий музикант, який грав на гітарі під час операції на мозку, успішно відновлюється.

Муса Манзіні був при свідомості під час шестигодинної операції. На такий крок лікарі пішли, щоб зберегти та відновити рухи його пальців.

Це рішення ухвалили з урахуванням його кар'єри музиканта, розповів мультиінструменталіст та викладач університету.

Операція пройшла в головній лікарні Альберта Лутулі в місті Дурбан.

Повне пробудження

На відео, знятому під час операції, можна побачити, як Манзіні обережно перебирає струни, поки медичний персонал стоїть довкола нього.

Команда нейрохірургів-спеціалістів на чолі з лікарями Базилем Енікерем та Роеном Гарріхандпарсадом провела операцію минулого тижня.

Манзіні розповів, що пухлина в його мозку пов'язана з неврологічним станом, який у нього з 2006 року.

Доктор Енікер розповів інформаційному сайту IOL, що в цьому випадку операція "при свідомості" була кращою за використання загальної анестезії.

"Таким чином ми можемо перевірити області мозку до того, як видалимо пухлину. Це дозволяє краще видалити пухлину і мінімізує пошкодження мозку", - сказав він.

Лікарі хотіли мінімізувати ризик паралічу або втрату функцій в моторній корі головного мозку, що відповідає за рухи людини.

Муса Манзіні заявив, що вдячний за таке лікування, додавши: "Я не думаю, що ми достатньо цінуємо наші заклади охорони здоров'я".

Музикант сказав, що хоче знову потрапити на сцену після повного відновлення.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!