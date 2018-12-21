Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку і залишить посаду в лютому

Президент США Дональд Трамп оголосив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку в лютому. Також стало відомо про часткове виведення військ США з Афганістану.

Меттіс працював в уряді з січня 2016 року - з того часу, як Трамп став президентом.

У своєму листі президенту Меттіс пояснив бажання залишити посаду розбіжностями в поглядах з главою держави.

Напередодні Дональд Трамп оголосив про виведення американських військ із Сирії.

21 грудня також стало відомо про часткове виведення військ США з Афганістану. Адміністрація Трампа планує вивезти тисячі військовослужбовців, повідомили американські ЗМІ.

ЗМІ цитують неназваних чиновників, які кажуть про виведення 7 тисяч військових - майже половину нинішнього контингенту в Афганістані. Вони можуть повернутись додому за кілька місяців.

Відставка Меттіса

Повідомлення про відставку Меттіса з'явилось за день після того, як президент оголосив про виведення військ з Сирії.

Про відставку Меттіса Трамп оголосив у Twitter.

"Генерал Меттіс дуже допоміг мені у спонуканні наших союзників та інших країн виконувати взяті на себе військові зобов'язання ", - написав президент.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 грудня 2018 р.

У своєму листі про відставку Джеймс Меттіс заявив, що "ставився до союзників з повагою" і використовував "всі інструменти американської влади для надання спільної безпеки".

"Оскільки у вас є право мати міністра оборони, чиї погляди краще збігаються з вашими з цього та інших питань, гадаю, що буде правильно, якщо я піду у відставку", - написав Меттіс президенту.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем написав у Twitter, що Меттіс "має пишатися своєю службою президенту та нації".

"Він десятиріччями боровся з радикальним ісламом і надавав цінні та етичні військові поради президенту Трампу", - зазначив сенатор.

Сенатор від Демократичної партії Марк Ворнер назвав такий розвиток подій "страшним", заявивши, що генерал Меттіс був "острівцем стабільності серед хаосу адміністрації Трампа".

Афганістан: скорочення вдвоє

Про те, що президент США Дональд Трамп наказав вдвічі скоротити американський контингент в Афганістані, повідомляють кілька авторитетних видань, посилаючись на джерела.

Офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Найближчими тижнями з Афганістану мають повернутися понад 7 тисяч американських військових - половина усього нинішнього контингенту США в Афганістані, повідомив американський посадовець виданню Wall Street Journal.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Американський контингент перебуває в Афганістані з 2001 року

Телеканал CNN уточнив з посиланням на джерело в Пентагоні, що американським військовим вже наказали починати часткове виведення контингенту. Цей процес може тривати місяці, розповів посадовець.

За даними CNN, Трамп вирішив скоротити чисельність військ в Афганістані тоді ж, коли віддав наказ вивести війська з Сирії.

Трамп критикував витрати США на військову операцію в Афганістані ще задовго до президентських виборів, хоча минулого року зазначив, що контингент лишається на невизначений час для підтримки країни та боротьби з "Талібаном".

Американські війська увійшли в Афганістан у 2001 році після терактів 11 вересня.

Станом на 2010 рік чисельність американського контингенту сягнула понад 100 тисяч військовослужбовців, але за президентства Барака Обами їхня кількість до 2015 року знизилася до 10 тисяч людей.

Трамп у 2017 навіть відправив туди 3 тисячі військових додатково.

Зараз в Афганістані 14 тисяч американських військовослужбовців і ще 16 тисяч військових з країн НАТО та їхніх союзників.

Що Трамп сказав про Сирію?

Президент Трамп у середу, 19 грудня, оголосив про своє рішення вивести близько 2 тисяч американських військових з Сирії, запевнивши, що "Ісламська держава" подолана.

Така заява, яку зустріли досить критично, суперечить позиції пана Меттіса, який попереджав, що завчасне виведення військ буде "стратегічним прорахунком".

Американські війська допомогли звільнити від представників угруповання більшу частину північного сходу Сирії, але осередки бойовиків там досі залишаються.

Пентагон заявив, що переходить на наступну фазу військової кампанії для знищення ІД, але без подробиць.

Президент Трамп, який вже давно обіцяв вивести війська з Сирії, написав у Twitter, що прийшов час повернути їх додому після "історичних перемог".

Як повідомляє Reuters, американські посадовці розповіли також, що припинять повітряні удари проти ІД.

Білий дім не уточнив за скільки часу планується вивести військових, але представники міністерства оборони, яких цитує New York Times, повідомили, що Трамп хоче це зробити впродовж 30 днів.

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