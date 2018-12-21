Вибух на шахті у Чехії: 13 загиблих, більшість - поляки

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальники готуються до операції в шахті чеського міста Карвіна

13 шахтарів загинули на вугільній шахті внаслідок вибуху метану біля міста Карвіна, розташованому на сході Чехії біля кордону з Польщею.

Серед загиблих - 11 поляків і двоє чехів, повідомила вуглевидобувна компанія OKD, що управляється державою.

Чеське підприємство раніше заявило, що вибух метану стався на глибині 880 метрів.

Пошукову операцію довелося припинити через небезпечні умови в шахті, повідомив керуючий директор OKD Болеслав Ковальчик.

"На жаль, ми досягли точки, звідки було неможливо рухатися далі через вогонь і нульову видимість", - заявив керівник компанії.

Цей інцидент на шахті став найгіршим у Чехії з 1990 року, коли через пожежу на шахті біля Карвіни загинули 30 шахтарів.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав вибух величезною трагедією.

Він та його польський колега Матеуш Моравєцький приїдуть на місце події у п'ятницю, 21 грудня.

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