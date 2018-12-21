Влада Росії почала перевірку сайту та каналу BBC

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Державний контролюючий орган РФ Роскомнагляд заявив, що перевірить телеканал BBC World News і сайт BBC на відповідність матеріалів російському законодавству.

Російський медіарегулятор почав перевірку "у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з ухваленням британським регулятором Ofcom рішення про порушення каналом Russia Today правил мовлення".

Офіційний представник російського міністерства закордонних справ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook написала, що російська сторона неодноразово попереджала британську про можливу дзеркальну відповідь.

"Давно пора. Мені щиро шкода кореспондентів ВВС, багато з яких є справжніми професіоналами і сумлінно виконують свої обов'язки. Але грубе втручання британського уряду в діяльність російських ЗМІ (постійна пропаганда проти телеканалу RT, спроби дискредитації наших журналістів і т.д .) не залишає іншого вибору, крім дзеркальної відповіді", - написала Захарова.

Представник ВВС заявив, що в Росії, як і в усіх інших країнах світу, ВВС надає аудиторії незалежну інформацію з дотриманням всіх правил і норм місцевого законодавства.

Як повідомив у четвер Ofcom, в роботі RT знайшли сім порушень у випусках новин і суспільно-політичних програм. Всі знайдені порушення відносяться до періоду з 17 березня по 26 квітня 2018 року.

Копирайт изображения EPA Image caption Рішення Роскомнагляду пов'язані з діями британського регулятора щодо Russia Today

Зокрема, згідно з висновком Ofcom, принцип неупередженості було порушено в програмах та сюжетах про отруєння в Солсбері, конфлікт у Сирії, а також в сюжеті про Україну, в якому RT стверджував, що в Україні на державному рівні нібито "прославляється нацизм".

Рішення про штрафи, як повідомляв регулятор, буде ухвалене після того, як Ofcom вивчить відповідь російського телеканалу.

"Сім порушень говорять про серйозну невідповідність нашим правилам мовлення. Ми повідомили RT про те, що ми розглядаємо передбачені законом штрафні заходи... У розпорядженні Ofcom є кілька варіантів можливих санкцій. Будь-який штрафний захід, який ми застосуємо, буде пропорційним і справедливим [знайденим порушенням]", - говорилося в повідомленні регулятора.

Приводом для пошуку можливих порушень стали скарги глядачів і власний моніторинг, який проводить регулятор.

У відповідь на це телеканал RT заявив, що засмучений рішенням Ofcom.

"Ми мовимо у Великій Британії відповідно до правил, встановлених британським регулятором, і весь час намагаємося відповідати їм. Ofcom, ймовірно, не зовсім взяв до уваги аргументи, які ми надали під час розслідування. Регулятор не надає достатньої уваги правам як каналу RT, так і його глядачів", - йдеться в заяві прес-служби телеканалу.

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