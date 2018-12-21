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Українська валюта продовжує стрімке зміцнення на фоні новин про надходження першого траншу МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Як свідчать дані НБУ, станом на ранок 21 грудня за результатами торгів попереднього дня офіційний курс гривні до долара США був встановлений на рівні 27,57 гривні за долар.

А вже станом на 12.00 21 грудня, за результатами торгів на міжбанку, НБУ опублікував довідкове значення курсу у розмірі 27,43 грн за долар США.

Загалом з 18 грудня, коли було оголошено про рішення ради директорів МВФ схвалити програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на суму 3,9 млрд доларів США, курс української валюти щодо долара посилився майже на 40 копійок.

21 грудня зранку Національний банк України повідомив, що Київ отримав перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA).

Перше надходження від фонду становить близько 1,4 млрд доларів.

Решта коштів надходитимуть після перегляду виконання програми кожні півроку.

Нацбанк заявив, що вперше з 2014 року міжнародні резерви України зросли вище 20 млрд доларів США.

У МВФ відзначили, що нова програма "стане якорем" для економічної політики уряду у 2019 році, яка має зосередитися на:

фіскальній консолідації й виплаті боргів,

зниженні інфляції при збереженні гнучкого валютного курсу,

зміцненні фінансового сектору, включно із відновленням банківського кредитування,

продовженні реформ, а особливо вдосконаленні адміністрування податків, приватизації та покращенні врядування, включно із посиленням боротьби з корупцією.

МВФ замінив програму розширеного фінансування (EFF) програмою stand-by ("напоготові"). Про такий намір стало відомо ще тоді, коли український уряд оголосив про підвищення цін на газ для населення на 23,5%.

До початку грудня Україна виконала ще одну умову відновлення співпраці з МВФ - ухвалила бюджет на 2019 рік.

Програма stand-by є меншою як за обсягами, так і за часом.

На відміну від розширеного фінансування, яке зазвичай надається країнам, що потребують термінової допомоги під час кризи, stand-by розрахована на країни, економіка яких є стабільною і зростає, але потребує підтримки у подоланні певних проблем.

Найбільша поточна проблема України - пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 млрд дол.

Наступного року у бюджеті країни закладено 417 млрд грн на виплату внутрішніх і зовнішніх боргів. Це близько третини всього бюджету країни.

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