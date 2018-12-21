Британські лікарі помилково кастрували 2-річного хлопчика

У Великій Британії дворічного хлопчика зробили безплідним внаслідок помилкової хірургічної операції на здоровому яєчку.

На початку тижня хлопчик потрапив до Бристольського королівського госпіталю для лікування яєчка, яке не опустилось в мошонку, як належить.

Він мав одне здорове яєчко та ще одне, яке не функціонувало. Батько вказує, що лікарі зробили операцію на неправильному яєчку сина та "кастрували його".

Університетський госпіталь Бристоля вже вибачився та заявив, що розпочав серйозне розслідування інциденту.

Батько, ім'я якого не називають, щоби зберегти в таємниці особу постраждалого хлопчика, заявив, що неопущене яєчко знайшли під час планового медогляду.

Малюка направили до профільного спеціаліста, і в понеділок його записали на операцію у Бристольський королівський госпіталь для дітей.

"Сподівання на диво"

Родина каже, що їм розповіли про "просту операцію" з "мінімальним ризиком", яка триватиме всього 30 хвилин.

"Ми чекали й чекали, а через півтори години вийшов менеджер, хірурги та консультанти. Я зрозумів, що щось не так", - згадує батько.

Він розповів, що з вони дружиною почали панікувати, їх запросили до офісу й розповіли, що операція не була успішною.

Родині пояснили, що хірург помилково вставив камеру "у неправильний бік" й через це здорове яєчко їхнього сина "ніколи не функціонуватиме".

"Вони кастрували його, і зараз майбутнє життя мого сина драматично змінилось", - каже батько.

Матір у розпачі визнає, що хірурги зробили "жахливу річ".

"Вони розбили мені серце та зруйнували його майбутнє", - вважає матір.

Вона тепер сподівається тільки на диво.

"Дуже шкодуємо"

У своїй заяві університетський госпіталь Бристоля висловив "глибокий жаль".

"Як тільки наші співробітники усвідомили, що сталося, вони зустрілися з родиною, розповіли їм про все та вибачилися", - заявив речник лікарні.

Він додав, що у лікарні надзвичайно суворо ставляться до безпеки пацієнтів та піклування про них.

"Ми розпочали серйозне розслідування інциденту. Будемо інформувати та залучати родину до процесу", - заявили у лікарні.

За приблизними підрахунками системи охорони здоров'я Великої Британії, один з 25 хлопчиків народжується з яєчками, які не опустились.

Один зі ста хлопчиків має яєчка, які самі не опускаються без лікарського втручання.

Лікарі кажуть, що "відносно проста" операція з опускання яєчок у правильну позицію в мошонку має "гарний відсоток успішності".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.